Orientering på annandagen – så gick det

Bana A, 4 600 m: 1) Anders Arfwedson, Frölunda OL, 29.20, 2) Anna Johansson, Ankarsrums OK, 30.38, 3) Gustav Nilsson, Vimmerby OK, 31.21, 4) Rasmus Arvfedsson, Frölunda OL, 31.31, 5) Frida Danielsson, Vimmerby OK, 32.21, 6) Martin Hed, Hultsfreds OK, 32.44, 7) Urban Billing, Hultsfreds OK, 33.19, 8) Rickard Danielsson, Vimmerby OK, 33.23, 9) Oskar Andersson, OK Tyr, 34.30, 10) Linus Karlsson, Målilla OK, 35.40, 11) Torbjörn Svensson, Vimmerby OK, 37.15, 12) Moa Erlandsson, Vimmerby OK, 39.53, 13) Lovisa Törnlöv, Hultsfreds OK, 40.03, 14) Robert Billing, Hultsfreds OK, 40.08, 15) Patrik Arvidsson, Vimmerby OK, 40.31, 16) Agnes Erlandsson, Vimmerby OK, 40.39, 17) Allis Nilsson, Vimmerby OK, 40.44, 18) Anders Nilsson, Vimmerby OK, 40.48.

Bana B, 3 500 m: 1) Andreas Eklund, Göteborg-Majorna OK, 23.25, 2) Anneli Arvidsson, Vimmerby OK, 27.44, 3) Elisabeth Danielsson, Vimmerby OK, 34.23, 4) Carola Billing, Hultsfreds OK, 36.34, 5) Elin Svensson, Vimmerby OK, 36.51.

Bana C, 1 800 m: 1) Linn Andersson, OK Tyr, 14.35, 2) Elias Hed, Hultsfreds OK, 16.25, 3) David Matanovic, Västerviks OK, 22.02, 4) Ellen Hed, Hultsfreds OK, 22.31, 5) Sabina Hed, Hultsfreds OK, 23.33, 6) Axel Höglund, Vimmerby OK, 25.00, 7) Malin Erlandsson, Vimmerby OK, 30.48, 8) Allis Matanovic, Västerviks OK, 33.24, 9) Camilla Matanovic, Västerviks OK, 33.27.

Bana D, 800 m: 1) Gabriel Backman, Vimmerby OK, 25.05, 2) Vidar Backman, Vimmerby OK, 25.10.