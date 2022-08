RESULTAT: Orientering i Vimmerby

Öppen 1, 5 980 m: 1) Ola Brönnheden Nyköpings OK 54.56, 2) Thomas Pettersson VOK (Vimmerby OK) 1.13.43, 3) Robert Hjelm, VOK 1.13.55, 4) Johan Nilsson HOK (Hultfreds OK) 1.18.01, 5) Andreas Ainemo HOK 1.19.24.

Öppen 2, 4 960 m: 1) Pär Gustavsson FK Herkules 50.03, 2) Rickard Danielsson VOK 58.29, 3) Patrik Arvidsson VOK 1.02.54, 4) Urban Billing HOK 1.05.30, 5) Christer Eklund VOK 1.05.32, 6) Johan Andersson HOK 1.06.35, 7) Anders Nilsson VOK 1.11.54, 8) Julia Arvidsson VOK 1.14.10, 9) Agneta Olivestam, VOK, 1.19.26, 10) Daniel Axelsson, Målilla OK, 1.19.34, 11) Moa Erlandsson VOK 1.20.00, 12) Agnes Erlandsson VOK 1.20.01, 13) Lovisa Törnlöf HOK 1.31.53, 13) Robert Billing HOK 1.31.53.

Öppen 3, 3 370 m: 1) Torbjörn Svensson VOK 44.08, 2) Ulric Svensson VOK 49.51, 3) Gustaf Nilsson VOK 50.51, 4) Anneli Arvidsson VOK 50.56, 5) Kenneth Antonsson VOK 53.23, 6) Gunnar Enberg Målilla OK 56.20, 7) Ann-Sofie Falk VOK 57.09, 8) Per Erlandsson VOK 57.13, 9) Evert Fransson VOK 58.52, 10) Björn Axemo HOK 1.02.12, 11) Carola Billing HOK 1.02.14, 12) Tomas Falk Hässleby SOK 1.05.28, 13) Lars Lång VOK 1.26.55.

Öppen 4, 2 710 m: 1) William Grönbäck HOK 24.14, 2) Martin Hed HOK 24.55, 3) Mats Adolfsson VOK 27.04, 4) Elin Svensson VOK 28.30, 5) Petra Ainemo HOK 30.08, 6) Sofia Nilsson VOK 34.12, 7) Elisabeth Danielsson VOK 35.26, 8) Bo Eklund VOK 48.12, 9) Madelaine Svensson VOK 1.04.40, 10) Anneli Hjelm VOK 1.05.45, 11) Helen Karlsson VOK 1.05.50.

Öppen 5, 1 700 m: 1) Anton Hagström Målilla OK 31.25.