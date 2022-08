Här är resultaten från DM i orientering

2022-08-28 DM, lång, Småland

D21, 8 360 m (12): 1) Lena Eliasson-Lööf, Västerviks OK, 1.00.40, 3) Eef Van Dongen, Västerviks OK, +9.45, 7) Anna Johansson, Ankarsrums OK, +21.05.

H21, 11 310 m (15): 1) Simon Jakobsson, Västerviks OK, 1.08.11, 2) Jakob Lööf, Västerviks OK, +1.25, 9) Robin Jakobsson, Västerviks OK, +13.01.

D20, 6 700 m (6): 1) Boglarka Czakó, Eksjö SOK, 51.03, 4) Tuva Östangård, Västerviks OK, +6.56.

D18, 5 460 m (8): 1) Hanna Öberg, Västerviks OK, 48.39.

D16, 4 910 m (18): 1) Filippa Braun, Växjö OK, 40.31, 15) Agnes Erlandsson, Vimmerby OK, +22.32.

H16, 5 560 m (17): 1) Filip Gummesson, Kalmar OK, 41.06, 2) Carl Öberg, Gamleby OK, +0.15.

D14, 3 960 m (11): 1) Hilma Trofast, Jönköpings OK, 31.43, 7) Alma Träff, Målilla OK, +21.18.

H14, 3 960 m (14): 1) Alvin Lundgren, Växjö OK, 28.03, 10) Casper Björklund, Gamleby OK, +11.12, 11) Arvid Stark, Västerviks OK, +11.23, 13) Mattias Strandberg, Gamleby OK, +43.51.

D12, 2 940 m (10): 1) Nora Stark, Västerviks OK, 23.17, 6) Maja Glinge, Ankarsrums OK, +12.31.

H12, 2 940 m (12): 1) Theo Zaninotti, Västerviks OK, 22.30, 8) Gabriel Ahrens, Västerviks OK, +11.52, 11) David Matanovic, Västerviks OK, +23.33, 12) Jakob Gustavsson, Ankarsrums OK, +25.02.

D10, 2 400 m (6): 1) Maja Nylund, Bredaryds SOK, 19.40, 2) Alice Matanovic, Västerviks OK, +11.14, 3) Noelle Ahrens, Västerviks OK, +25.49, 6) Elin Sjögren, Västerviks OK, +45.25.

H10, 2 400 m (10): 1) Alvin Björklund, Gamleby OK, 19.15, 4) Axel Träff, Målilla OK, +4.26.

D40, 6 560 m (7): 1) Lena Jakobsson, Nybro OK, 1.01.21, 7) Camilla Matanovic, Västerviks OK, +20.18.

H40, 7 910 m (5): 1) Albin Andersson, Växjö OK, 1.01.09, 2) Mats Erik Malmberg, Vimmerby OK, +0.16, 3) Christophe Zaninotti, Västerviks OK, +7.44, 4) Johan Stark, Västerviks OK, +16.04.

H45, 6 700 m (15): 1) Per Markus Jönsson, Kalmar OK, 47.13, 9) Richard Olovsson, Gamleby OK, +16.49.

D50, 4 550 m (8): 1) Annika Ericsson, Växjö OK, 42.41, 4) Susanne Gran, Gamleby OK, +6.32.

H50, 6 560 m (17): 1) Fredrik Svensson, Jönköpings OK, 50.17, 3) Per Erlandsson, Vimmerby OK, +4.46, 14) Christer Öberg, Gamleby OK, +28.05.

D55, 3 740 m (9): 1) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 30.22, 7) Pia Östangård, Västerviks OK, +12.45.

D60, 3 740 m (10): 1) Agneta Olivestam, Vimmerby OK, 37.00, 6) Ingrid Johansson, Gamleby OK, +20.06.

D65, 3 460 m (4): 1) Lena Persson, Gamleby OK, 42.18, 4) Anne-Marie Robertsson, Målilla OK, +22.24.

H65, 4 550 m (14): 1) Kurt Svensson, IKHP Huskvarna, 37.56, 9) Ingemar Persson, Gamleby OK, +16.51.

D70, 2 910 m (4): 1) Kerstin Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK, 46.10, 3) Margareta Svensson, Ankarsrums OK, +47.45.

H70, 3 740 m (13): 1) Thomas Albinsson, Bredaryds SOK, 30.44, 2) Kent Granqvist, Västerviks OK, +4.09, 6) Ulric Svensson, Vimmerby OK, +10.14.

D75, 2 910 m (6): 1) Ulla Ling, Jönköpings OK, 1.00.02, 2) Britt-Marie Björklund, Västerviks OK, +4.18.

H75, 3 460 m (15): 1) Nils Karlsson, Växjö AIS, 40.09, 3) Torgny Pettersson, Västerviks OK, +2.50, 7) Arne Larsen, Västerviks OK, +11.04, 10) Åke Borger, Ankarsrums OK, +12.41, 12) Johnny Gustafsson, Gamleby OK, +15.32.

H80, 3 070 m (6): 1) Anders Buhré, Nybro OK, 33.27, 5) Åke Björklund, Västerviks OK, +25.42, 6) Lennart Sturesson, Västerviks OK, +50.16.

Lätt 2,5 km, 2 530 m (13): 1) Elina Lindén, Växjö OK, 34.23, 4) Maria Zaninotti, Västerviks OK, +4.49.

Lätt 5 km, 4 520 m (5): 1) Marina Oppenheimer, Västerviks OK, 1.13.31.

Medelsvår 3 km, 2 970 m (18): 1) Emrik Eveborn, SOK Viljan, 35.15, 2) Madelene Jonsson, Gamleby OK, +6.32, 3) Linda Träff Olvenius, Målilla OK, +8.25, 4) Hanna Axelsson, Målilla OK, +8.54, 10) Magnus Gustavsson, Ankarsrums OK, +15.47, 16) Roger Strandberg, Gamleby OK, +22.45.

Svår 3 km, 3 070 m (16): 1) Ulf Lundberg, Kalmar OK, 27.53, 8) Kjell Ahrens, Västerviks OK, +11.52, 11) Ann-Sofie Olovsson, Gamleby OK, +18.09, 15) Tove Strandberg, Gamleby OK, +47.53.

Svår 5 km, 4 880 m (8): 1) Tony Lövdahl, SOK Viljan, 37.13, 3) Per Larsson, Västerviks OK, +8.29, 5) Niklas Enlund, Gamleby OK, +21.49.