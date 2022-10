Orienterare från flertalet klubbar deltog i tävling – här är hela resultatlistan

Under lördagen genomfördes Gamleby OK:s klubbmästerskap vid Ulfveskog i Södra Vi med en rad hyllade segrare. Under dagen genomfördes även öppna klasser för alliansklubbarna. Banläggare var Lars-Göran Johansson.

Klubbmästerskap Gamleby OK:

H70 2,1 km. 1) Johnny Gustafsson 22:07, 2) Hans-Åke Christiansson 30:45, 3) Håkan Pettersson 32:31.

H55 3,9 km. 1) Hans Söderberg 43:00, 2) Jan Johansson 1:04:43, 3) Roger Strandberg 1:08:40.

H40 5,1 km. 1) Thomas Johansson 44:49, 2) Richard Olovsson 50:20.

H14 2,6 km. 1) Casper Björklund 31:14, 2) Mattias Strandberg 36:42.

H12 2,1 km. 1) Ludwig Valfridsson 16:36, 2) Agust Antonsson Lindgren 18:52.

H10 1,9 km.1) Alvin Björklund 14:16, 2) Oscar Antonsson Lindgren 17:36.

D70 2,1 km. 1) Eivor Pettersson 37:21.

D55 2,6 km. 1) Ingrid Johansson 26:56, 2) Anneli Carlsson 33:50, 3) Ingrid Erlansson 34:27, 4) Yvonne Johansson 47:13.

D40 3,9 km. 1) Tove Strandberg 1:01:20.

D10 1,9 km. 1) Meja Valfridsson 18:47.

Inskolning 1,9 km. Saga Deltin Godkänd, Tore Delltin Godkänd.

Öppna klasser:

Medelsvår 2,6 km. 1) Madelene Jonsson Gamleby OK 27:23, 2) Ove Karlsson Västerviks OK 38:31, 3) Jakob Gustavsson Ankarsrums OK 43:08, 4) Magnus Gustavsson Ankarsrums OK 43:09, 5) Bo Carlsson Vimmerby OK 46:23, 6) Eva Boberg Västerviks OK 48:59.

Öppen 1 Lätt 2,1 km. 1) Ulla-Karin Johansson Ankarsrums OK 41:22.

Öppen 2 Medelsvår 2,6 km. 1) Lovisa Törnlöf Hultsfreds OK 21:36, 2) Petra Ainemo Hultsfreds OK 31:15, 3) Ann Samuelsson Ankarsrums OK 36:17.

Öppen 3 Svår 2,8 km. 1) Ulric Svensson Vimmerby OK 26:43 00:29 2) Kjell Johansson Ankarsrums OK 37:26, 3) Lina Liljeholm Ankarsrums OK 40:58, 4) Anders Svensson Ankarsrums OK 45:23, 5) Kennert Ruhlander Kisa SK 47:12, 6) Kerstin Eriksson Kisa SK 48:24, 7) Margareta Svensson Ankarsrums OK 1:03:06.

Öppen 4 Svår 3,9 km. 1) Lars Lång Vimmerby OK 51:55 02:28 2) Stig Jonsson Kisa SK 1:04:22 +12:27 11:00 3) Pia Östangård Västerviks OK 1:12:37, 4) Britt-Marie Björklund Västerviks OK 1:14:52, 5) Åke Björklund Västerviks OK 1:15:06.

Öppen 5 Svår 5,1 km. 1) Robert Billing Hultsfreds OK 55:21 05:41 2) Agneta Olivestam Vimmerby OK 59:34 +4:13 02:16 3) Torbjörn Svensson Vimmerby OK 1:00:10 +4:49 09:21.

Öppen 6 Svår 6,2 km. 1) Christian Svensson Västerviks OK 46:19, 2) Andreas Ainemo Hultsfreds OK 57:33.