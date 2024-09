RESULTAT: 2024-09-12 Veteran-OL, Målilla OK

Långa Banan (5): 1) Roger Lönn, Vimmerby OK, 45.06, 2) Torbjörn Falk, do, +10.01, 3) Agneta Olivestam, do, +16.12, 4) Ingemar Persson, Gamleby OK, +34.14, 5) Torgny Pettersson, Västerviks OK, +39.51.

Mellan Banan (16): 1) Stefan Carlsson, SOK Viljan, 35.28, 2) Ingrid Johansson, Gamleby OK, +9.46, 3) Lars Jörbrink, Västerviks OK, +12.06, 4) Evert Fransson, Vimmerby OK, +14.12, 5) Stefan G Larsson, OK Njudung, +14.17, 6) Lena Persson, Gamleby OK, +15.51, 7) Monica Marmelid, Västerviks OK, +15.59, 8) Ann-Katrin Larsson, Målilla OK, +16.13, 9) Hans-Gunnar Karmstig, Ankarsrums OK, +19.35, 10) Gunnar Söderholm, Vimmerby OK, +21.16, 11) Ingrid Erlansson, Gamleby OK, +23.06, 12) Åke Borger, Ankarsrums OK, +26.29, 13) Mats Adolfsson, Vimmerby OK, +29.56, 14) Lars Lång, do, +34.56, 15) Stig Jonsson, Kisa SK, +54.26.

Korta Banan (21): 1) Britt-Marie Carlsson, SOK Viljan, 31.51, 2) Kennert Rulander, Kisa SK, +2.19, 3) Åke Björklund, Västerviks OK, +4.24, 4) Margareta Larsson, OK Njudung, +4.31, 5) Roland Skytt, Kisa SK, +4.35, 6) Lars Karlsson, Gamleby OK, +6.28, 7) Anneli Carlsson, do, +9.19, 8) Hans-Åke Christiansson, do, +9.42, 9) Kerstin Eriksson, Kisa SK, +11.22, 10) Britt-Marie Björklund, Västerviks OK, +11.47, 11) Lennart Eklund, Målilla OK, +12.32, 12) Lena Sandahl, Gamleby OK, +13.35, 13) Arne Ljungblad, Västerviks OK, +16.39, 14) Anders Anckarman, Målilla OK, +17.15, 15) Bo Eklund, Vimmerby OK, +18.50, 16) GunBritt Svensson, Västerviks OK, +18.53, 17) Madelaine Svensson, Vimmerby OK, +21.10, 18) Göran Almgren, Gamleby OK, +28.11.

Kort / Lätta Banan (7): 1) Karen Bendius, Gamleby OK, 15.38, 2) Ulric Svensson, Vimmerby OK, +1.19, 3) Gunilla Sävenstrand, Hultsfreds OK, +3.11, 4) Arne Sävenstrand, do, +3.14, 5) Gun-Mari Johansson, Gamleby OK, +10.14, 6) Torvald Carlsson, do, +18.02, 7) Allan Svensson, Kisa SK, +25.00.