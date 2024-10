Veteranorientering i ett regntungt Målilla – se hela resultatlistan

53 tappra orienterare från Björkfors i norr till Kalmar i söder var anmälda i ett regnigt Målilla. Fyra banor var anlagda av Annemarie Robertson. 46 fullföljde tävlingen söder om Hesjön. Efteråt samlades alla i MOK stugan för sedvanligt fika.

Speciellt hedrades Allan Svensson från Kisa som nyligen fyllt 89 år och som aviserat att det blir hans sista tävling i Målilla.

Långa Banan, 4 300 m (4): 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 39.51, 2) Roger Lönn, Vimmerby OK, +2.27, 3) Torbjörn Falk, do, +7.22, 4) Ingemar Persson, Gamleby OK, +28.58.

Mellan Banan, 3 400 m (16): 1) Ulric Svensson, Vimmerby OK, 39.40, 2) Ingrid Johansson, Gamleby OK, +2.04, 3) Hans-Gunnar Karmstig, Ankarsrums OK, +4.35, 4) Lena Persson, Gamleby OK, +5.51, 5) Alf Jönsson, Kalmar OK, +11.56, 6) Åke Borger, Ankarsrums OK, +12.46, 7) Arne Larsen, Västerviks OK, +18.04, 8) Ove Karlsson, do, +18.19, 9) Karina Svensson, Vimmerby OK, +19.06, 10) Anneli Carlsson, Gamleby OK, +20.11, 11) Ingrid Erlansson, do, +22.19, 12) Stig Jonsson, Kisa SK, +22.24, 13) Ann-Katrin Larsson, Målilla OK, +23.11, 14) Lennart Sturesson, Västerviks OK, +37.12.

Korta Banan, 2 500 m (17): 1) Lennart Pettersson, Björkfors GOIF, 40.59, 2) Allan Karlsson, Ålems OK, +0.08, 3) Britt-Marie Carlsson, SOK Viljan, +2.45, 4) Hans-Åke Christiansson, Gamleby OK, +4.34, 5) Åke Björklund, Västerviks OK, +6.09, 6) Håkan Pettersson, Gamleby OK, +7.16, 7) Lars Pettersson, Vimmerby OK, +8.14, 8) Lena Sandahl, Gamleby OK, +9.18, 9) Roland Skytt, Kisa SK, +9.53, 10) Eva Boberg, Västerviks OK, +12.58, 11) Lars Karlsson, Gamleby OK, +13.31, 12) Arne Ljungblad, Västerviks OK, +15.32, 13) Inger Pettersson, Björkfors GOIF, +16.59, 14) Madelaine Svensson, Vimmerby OK, +18.09, 15) Eivor Pettersson, Gamleby OK, +18.46.

Kort / Lätta Banan, 1 700 m (9): 1) Gunilla Sävenstrand, Hultsfreds OK, 31.20, 1) Arne Sävenstrand, do, 31.20, 3) Björn Liljeholm, Ankarsrums OK, +0.08, 4) Vivi-Anne Liljeholm, do, +0.28, 5) Torvald Carlsson, Gamleby OK, +5.56, 6) Solveig Sturesson, Västerviks OK, +12.51, 7) Karen Bendius, Gamleby OK, +14.29, 8) Allan Svensson, Kisa SK, +25.14, 9) Gunhild Svenonius, Hultsfreds OK, +29.31.