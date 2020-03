Resultat från Hultsfreds OK:s vinterallians

Bana 1: 1) Emelie Danielsson VOK (Vimmerby OK) 28:47, 2) Lennart Eklund MOK (Målilla OK) 39:00 3) Anne-Marie Robertsson MOK 51:18, 4) Inga-Britt Johansson HOK (Hultsfreds OK) 1:05:11, 5) Arne Sävenstrand HOK 1:06:23, 6) Gunilla Sävenstrand HOK 1:06:42, 7) Madelaine Svensson VOK 1:09:01, 8) Gunhild Svenonius HOK 1:37:15.

Bana 2:1) Rickard Danielsson VOK 33:33, 2) Ulric Svensson VOK 37:04, 3) Urban Billing HOK 39:25, 4) Anneli Arvidsson VOK 40:16, 5) Patrik Arvidsson VOK 40:30, 6) Lina Pernius MOK 40:34, 7) Moa Erlandsson VOK 41:22, 8) Agneta Olivestam VOK 41:57, 9) Gunnar Enberg MOK 48:20, 10) Lars Lång VOK 51:58, 11) Annelie Nylander HOK 54:06, 12) Annsofi Johansson HOK 54:07, 13) Torbjörn Svensson VOK 57:48, 14) Stig Jonsson Björkfors GOIF 59:58, 15) Elin Svensson VOK 1:01:32, 16) Agnes Erlandsson VOK 1:14:20, 16) Per Erlandsson VOK 1:14:20.

Bana 3: 1) Johan Andersson HOK 50:44, 2) Robert Billing HOK 1:09:29, 3) Per-Göran Bern MOK 1:10:15.