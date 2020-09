Resultat från söndagens nationella tävling i Eksjö

2020-09-06 Eksjö SOK, medel

D21, 3 490 m (8): 7) Camilla Matanovic, Västerviks OK, 1.03.51.

D16, 3 190 m (18): 1) Tuva Östangård, Gamleby OK, 25.57, 2) Tove Vallerius, Gamleby OK, 26.23, 6) Hanna Öberg, Gamleby OK, 33.04.

H14, 2 830 m (19): 5) Carl Öberg, Gamleby OK, 24.35, 12) Vidar Pihl, Gamleby OK, 37.58.

D12, 2 090 m (13): 6) Alma Träff, Målilla OK, 22.45, 11) Hanna Schüllerqvist, Västerviks OK, 36.29.

H12, 2 120 m (21): 3) Theo Zaninotti, Gamleby OK, 15.59, 16) Arvid Stark, Västerviks OK, 29.06, 17) Hampus Larsson, Målilla OK, 30.18.

D10, 2 300 m (12): 1) Nora Stark, Västerviks OK, 13.53, 10) Ida Schüllerqvist, Västerviks OK, 24.44, 11) Signe Pihl, Gamleby OK, 27.03, 12) Alice Matanovic, Västerviks OK, 28.09.

H10, 2 310 m (16): 11) David Matanovic, Västerviks OK, 21.13, 13) Elgot Sinai, Västerviks OK, 34.41.

H35, 4 240 m (6): 5) Christophe Zaninotti, Gamleby OK, 1.10.52.

H40, 3 890 m (15): 9) Johan Stark, Västerviks OK, 45.17, 11) Cave Sinai, Västerviks OK, 51.18.

H45, 3 940 m (23): 17) Daniel Axelsson, Målilla OK, 50.11.

H60, 3 200 m (7): 2) Gunnar Karlsson, Målilla OK, 29.20.

D65, 2 210 m (5): 2) Lena Persson, Gamleby OK, 33.54.

H65, 2 810 m (22): 10) Ingemar Persson, Gamleby OK, 34.28, 15) Gunnar Enberg, Målilla OK, 38.38, 16) Leif Axelsson, Målilla OK, 39.59, 22) Lennart Eklund, Målilla OK, 58.59.