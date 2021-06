Ringrostiga orienterare har äntligen fått starta säsongen – se resultaten

2021-06-15 Allians Kongskulla21

Öppen 1, 4 800 m: 1) Albin Warvelin, Långhundra IF, 37.52, 2) Per Erlandsson, Vimmerby OK, 44.20, 3) Urban Billing, Hultsfreds OK, 48.16, 4) Torbjörn Kvist, Hässleby SOK, 1.03.54, 5) Torbjörn Svensson, Vimmerby OK, 1.04.09, 6) Robert Billing, Hultsfreds OK, 1.11.28, 7) Carola Billing, Hultsfreds OK, 1.11.39, 8) Lovisa Törnlöf, Hultsfreds OK, 1.11.44.

Öppen 2, 3 900 m: 1) Patrik Arvidsson, Vimmerby OK, 36.45, 2) Anneli Arvidsson, Vimmerby OK, 37.29, 3) Agnes Adolfsson, Eksjö SOK, 40.59, 4) Niklas Hillström, Vimmerby OK, 41.04, 5) Ulric Svensson, Vimmerby OK, 41.23, 6) Gunnar Enberg, Målilla OK, 48.05, 7) Agnes Erlandsson, Vimmerby OK, 54.06, 8) Moa Erlandsson, Vimmerby OK, 54.12, 9) Frida Danielsson, Vimmerby OK, 55.19, 10) Kenneth Antonsson, Vimmerby OK, 1.01.48, 11) Alma Träff, Målilla OK, 1.08.37, 12) Hanna Axelsson, Målilla OK, 1.11.35, 13) Linda Träff Olvenius, Målilla OK, 1.11.44, 14) Bo Eklund, Vimmerby OK, 1.24.38.

Öppen 3, 1 500 m: 1) Lennart Eklund, Målilla OK, 20.08, 2) Laila Erlandsson, Målilla OK, 27.57.