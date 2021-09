Västerviks-föraren Artem Laguta vann kvällens GP i danska Vojens, och tog också över den totala VM-ledningen. Arkivbild. Foto: Jonas Davidsson

STOR DRAMATIK NÄR LINDGREN KRASCHADE OCH LAGUTA VANN

Lördagskvällens GP-tävling i danska Vojens blev återigen en kamp mellan de två suveränerna Artem Laguta och Bartosz Zmarzlik. Snabbast var Västerviksföraren Laguta, som nu leder VM-serien inför den avslutande helgen med en ynka poäng.

Annons:

I den första semifinalen soloåkte Bartosz Zmarzlik hem segern. Emil Sayfutdinov lyckades hålla en attackerande Robert Lambert bakom sig och knipa den andra finalplatsen. Leon Madsen klart sist.

I den andra semifinalen fick danske Mikkel Michelsen ett kast, körde rakt in i Västerviks Fredrik Lindgren, som hängandes över styret rände rakt in i luftstaket med nacke och rygg först – bara en meter in på den första luftkudden i kurvan, och en hårsmån från att träffa den betydligt hårdare fasta sargen i stället.

Vi var nog många som befarade något betydligt värre än det vi nu fick se – Fredrik Lindgren (slutade sexa i kvällens tävling) ta sig av banan för egen maskin efter en kort stund.

Lindgrens klubbkamrat i Västervik, Artem Laguta, och Dackarnas Tai Woffinden vidare till finalen.

Odramatisk final

Finalen blev en ganska odramatisk historia där Artem Laguta lämnade övriga förare bakom sig. I och med segern tog sig Västerviks ryss upp i totalledning i VM-serien. Tvåa i sammandraget är kvällens tvåa, Bartosz Zmarzlik, bara en poäng bakom – 158 poäng mot 157.

Två GP-tävlingar återstår, och det är en helhelg i polska Torun med dubbla race.

Kvällens trea Emil Sayfutdinov gick förbi Fredrik Lindgren i VM-serien, och är nu två poäng före, 121 mot 119 poäng. Ny femma är Tai Woffinden (fyra i dag), som passerade klubbkamraten i Dackarna, Maciej Janowski.

För övriga Dackeförare slutade kvällen med en 11:e-plats för Jason Doyle och en 13:e-plats för Maciej Janowski. Svenske Oliver Berntzon hamnade på 15:e plats.

Annons:

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

Annons:

Annons: