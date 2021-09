KRÖNIKA: Därför ska du gå och se världens bästa speedway i veckan

Att klubbarna i Polen har vidöppna plånböcker vet alla och att det också håller på att ta död på speedwayen i Polen är ingen hemlighet – trots de stora inkomsterna från sponsorer och tv-avtal.

Jämför man med Sverige så är det otrolig skillnad i kostnader och inkomster. Ändå väljer många av förarna i Ekstraliga att komma till Sverige för att köra.

Tai Woffinden sammanfattade detta bra i intervju jag läste i Speedwayfans.se:

"Sverige är mer avslappnat. Det är även skillnad på banorna. Sverige är mer old school med mer fäste."

Polska lag lever på en myt

Tittar man på de lag som Wroclaw och Lublin ställde på benen i den andra och avgörande finalen igår så har både Dackarna och Västervik bättre lag imorgondagens SM-semifinal.

Tittar man samtidigt på vad lagen i Polen respektive Sverige kostar så, utan att veta exakt, kostar de svenska uppställningarna en bråkdel av de polska uppställningarna.

Sverige var under många år världens bästa speedwayliga, speciellt under 90-talet och långt in på 2000-talet. Det är framförallt på senare år som Polen gjort en konstig satsning på att bli bäst i världen. Polen hade den konstiga tron på myten att ju mer pengar man lägger på förarna ju bättre blir ligan. I dagsläget spenderar de polska Ekstraligalagen miljoner Zloty/Euro på topptre och har sedan bara råd med betydligt mindre namnkunniga förare. När de polska klubbarna sedan bestämde att förare som kör i Ekstraliga enbart får köra i ytterligare ett land lyste desperationen tydligt igenom.

Stort intresse i Polen

Jag vill mena att de polska lagen får betydligt mindre kvalitet för pengarna jämfört med de svenska lagen.

Det enda man får ge Polen är att de har ett mycket större intresse för sporten och större publik. Dessutom tv-bolag som är otroligt mycket mer intresserade än i Sverige. I sig kanske inte så konstigt då det bor nära 40 miljoner personer i Polen mot drygt 10 miljoner i Sverige.

Så här såg den individuella poängskörden ut i Wroclaw igår: Artem Laguta 13, Maciej Janowski 12+1, Daniel Bewley 10, Tai Woffinden 9+3, Gleb Chugunov 4, Przemyslaw Liszka 2, Michal Curzytek 0.

Lublin: Mikkel Michelsen 13, Dominik Kubera 10+2, Jaroslaw Hampel 7, Wiktor Lampart 5+2, Krzysztof Buczkowski 3+1, Mateusz Cierniak 2+1.

Jämför detta med lagen som gör upp i semifinalen imorgon, med början i Målilla.

Dackarna: Tai Woffinden, Maciej Janowski, Jacob Thorssell, Rasmus Jensen, Jason Doyle, Ricky Kling, Avon van Dyck.

Västervik: Artem Laguta, Bartosz Smektala, Vadim Tarasenko, Fredrik Lindgren, Pawel Przedpelski, Anton Karlsson, Noel Wahlqvist.

Jag är övertygad om att varken Dackarnas Mikael Teurnberg eller Västerviks Morgan Andersson vill byta ut sina lag imorgon mot något av de polska finallagen.

Tittar hellre på Bauhaus-ligan än Ekstraliga

Personligen ser jag mycket hellre en match i den svenska högsta speedwayligan än i Ekstraliga, mycket beroende på att banorna i Polen blivit tråkiga och med mycket följa John-speedway. Dessutom är förarkvaliteten genomgående bättre i de svenska lagen, från 1 till 5.

I Sverige har vi kanonbanor som bland annat i Västervik, Kumla, Målilla, Gislaved, Eskilstuna.

Jag rekommenderar, både er speedwayälskare, som vant er vid att sitta hemma vid teven under pandemin, och ni som funderat på att någon gång gå på speedway.

Gå och titta på matcherna i Målilla och i Västervik imorgon respektive onsdag. Bättre lagspeedway än så kan ni med all sannolikhet inte få se, någonstans i världen – Smederna och Rospiggarna får ursäkta.