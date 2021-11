Guldhjälten förlänger med Dackarna: "En viktig pusselbit i vårt lag"

Dackarna har skrivit ett nytt kontrakt med en av guldhjältarna från den gångna säsongen. Dansken Rasmus Jensen är klar och blir därmed förare nummer två in i nästa säsongs trupp.

"Rasmus är en riktig fighter och en viktig pusselbit i vårt lag", säger Dackarnas lagledare Mikael Teurnberg i ett pressmeddelande.

"Alltid 100 procent som gäller"

Målillaklubben plockade in 28-årige Rasmus Jensen från Rospiggarna inför årets säsong och han gjorde en mycket fin säsong i Dackarna. Dansken var en viktig del i det lag som körde hem SM-guldet och går in i den nya säsongen med snittet 1,771.

"Rasmus gjorde en jättebra säsong. När jag kom till Dackarna ville jag ha in förare med attityd och där passar Rasmus in på ett bra sätt. Han är en riktig kämpe, en tuffing ute på banan. Där är det alltid 100 procent som gäller, han vågar sticka in framhjulet. Han infriade verkligen förväntningarna vi hade på honom och var inte minst väldigt stark på vår hemmabana. Under säsongen växte han ut till lite av en publikfavorit", säger Mikael Teurnberg i ett pressmeddelande.

Dackarna meddelar att de hela tiden har varit intresserade av att skriva ett nytt kontrakt med Rasmus Jensen som har varit lika intresserad.

"Han är fortfarande relativt ung, satsar hårt och vill nå ännu högre som speedwayförare. Jag tror att Rasmus kan ta ett steg till hos oss", säger Mikael Teurnberg.

Dackarnas första värvning var Alexander Woentin och nu är nästa pusselbit på plats efter Rasmus Jensens förlängning.