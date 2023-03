KLART: Här sänds Dackarna och Västervik 2023

C More har haft rättigheterna de senaste säsongerna. Så blir det inte i år. Alla matcher från Bauhausligan kommer att sändas live på klubbarnas egen kanal, meddelar ESS i ett pressmeddelande.

På fredagen kom beskedet många speedwayfans gått och väntat på. Var kommer man kunna se Bauhausligan 2023? Nu står det klart att samtliga matcher från Sveriges högsta serie i speedway kommer att sändas på klubbarnas egna kanal, ESS Play.

Det skriver ESS (Elitspeedway Sverige) i ett pressmeddelande.

"Sändningarna kommer hålla samma höga kvalité som på C More, och racen kommer refereras av några av Sveriges mest erfarna speedwaykommentatorer. Genom vår uppgraderade streamingplattform kommer ni kunna följa dramat live under hela säsongen", står det i pressmeddelandet.

ESS skriver att livesändningarna är en viktig del i att nå ut till en bredare publik. ESS Play är ett klubbinitiativ där intäkterna går tillbaka till klubbarna.

ESS Play lanseras den 17 april. Både den årliga upptaktsträffen och Vetlanda lagcup kommer att sändas.