Skandalomsusad förare klar för Dackarna

Avtalet gäller för resten av säsongen. Jonasson spåddes en lysande framtid när han slog igenom i Vetlanda, men karriären har blivit krokig. 2022 blev han avstängd i ett år för brott mot dopningsreglerna sedan han tagit en dopingklassad ADHD-medicin som han inte hade dispens för att använda.

I år har han kört för Griparna i Allsvenskan där det blivit 34 poäng på fyra matcher. Han kliver in med ett snitt på 0.500.

– Vi är i ett prekärt läge med långtidsskador på förare och är väldigt sårbara om det blir fler skador. THJ kommer vara startklar för nästa veckas hemmamatch mot Lejonen, vi får in en förare som har massor av rutin och är riktig sugen på att köra speedway för Dackarna samt har mycket speedway i sig. Vi har haft bra samtal under senaste veckorna och nu har vi kommit fram till en lösning och vi ser fram emot att få in THJ i lagtruppen, säger Teurnberg i ett pressmeddelande.