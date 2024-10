Ingen van Dyck i Dackarna – förlänger med svenska mästarna

Det var nog många supportrar som hoppades på en återkomst för den Dacke-fostrade guldhjälten Sammy van Dyck i moderklubben kommande säsong. Så blir det inte.

På söndagen tillkännagav nämligen de regerande svenska mästarna, Lejonen från Gislaved, att van Dyck förlängt sitt kontrakt med dem.

Sammy, född 2005, tog verkligen chansen när han erbjöds den av Lejonen, och med sitt låga snitt passande han perfekt in i lagbygget. Under året har han även kört den individuella SM-finalen både för seniorer och juniorer, där det blev JSM-brons, och även representerat Sverige i juniorlandslaget.

"Blir stolt som ledare"

– Vi har givit Sammy stort förtroende i år, men samtidigt låtit honom köra helt utan press. Vi visste att vi kunde vinna en match även om några förare tog noll poäng med det lag vi haft i år. Det har gjort att han kunnat åka avslappnat även om han haft en sämre dag. Samtidigt har hans högsta nivå också inneburit att han till exempel i semifinalen slog GP-förare som Wozniak i Kumla och Bewley i finalen i Gislaved. Då blir man stolt som ledare, kommenterar Lejonens lagledning på sociala medier.

– I den här åldern är det upp och ner under en säsong. Vi har de sista säsongerna skolat in Casper Henriksson i högsta ligan där han nu tagit nästa steg och etablerat sig. Vi är redo att ge Sammy samma chans och samtidigt även släppa in fler svenska juniorer. Målet nästa år är att köra med 3-4 svenskar i så många matcher som möjligt. Det vi som klubb kan och måste göra är att hjälpa svenska förare att få matcher mot bra motstånd. Kan vi få några förare i Sverige varje år som både får chansen och tar den betyder det mycket för svensk speedway framåt. Vi kommer fortsätta göra vår del av det arbetet, avslutar klubben.