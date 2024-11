Två förare in – nu stänger Västervik truppen

Adam Carlsson är Västervikskille och fostrad i klubbens egen ungdomsverksamhet. Han har varit en av landets mest lovande förare på 250-sidan och slutade på en andraplats i 250cc-serien den gångna säsongen.

2025 ska den egna talangen debutera på 500cc och det är något han ser fram emot.

– Jag känner en stor tacksamhet och stolthet över att få chansen att representera min moderklubb även under första året på 500cc. Västervik Speedway är den perfekta platsen för mig att utvecklas vidare på. Med det lag som klubben har byggt finns det bra chanser för mig att få bra sparring mot andra mycket skickliga förare vilket kommer vara viktigt för mig under nästa säsong, säger Adam Carlsson.

Morgan Andersson har följt Adam Carlsson på nära håll sedan hans allra första varv på Hejla Arena.

– Adam har under året gjort sin bästa säsong i 250cc-klassen med bland annat ett silver och flera fina insatser. Nästa säsong är det dags för 500cc vilket såklart är väldigt glädjande då han kommit fram genom vår egen ungdomsverksamhet och utvecklats hos oss ända sedan han började köra speedway. Vi håller just nu på att hitta ett lämpligt upplägg för Adam vad gäller division 1 och vi hoppas på att han kan få ett avtal även i Allsvenskan. Bauhausligan är en stor kostym att fylla under första året på stor cykel, men utifrån den fina körning vi sett på 250cc så kommer han garanterat vara med och kriga på träningarna, säger Morgan Andersson.

"Helt rätt ställe"

26-årige Emil Millberg kom till Västervik redan inför den här säsongen, men då blev det ingen styrning för Avestasonen för tio allvenska matcher med Masarna under säsongen.

– Jag ser verkligen fram emot ännu en säsong i Västerviks färger. Viljan att utvecklas och bli en bättre chaufför finns kvar till hundratio procent och jag känner att Västervik är helt rätt ställe att göra det på, säger Millberg om förlängningen.

Morgan Andersson hoppas att Millberg kan ta ytterligare ett steg.

– Vi är mycket tillfreds med att fortsätta samarbetet med Emil som brinner för sporten och kämpar på med de medel han har till förfogande. Vi hjälpte honom motormässigt i slutet av säsongen, och han investerade i en av Robert Lamberts motorer så detska bli mycket intressant att se om han kan ta ytterligare ett kliv och med det vara med att utmana om en plats i startsjuan.