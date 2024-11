Teurnberg tar med sig föraren – han lämnar Dackarna

Ryan Douglas gjorde debut i Bauhausligan under den gångna säsongen för Dackarna. Det var just Mikael Teurnberg som plockade in honom i Målillaklubben och att han skulle vilja ha med sig honom till Hallstaviksklubben var kanske ingen skräll.

Nu har Rospiggarna lyckats säkra Douglas inför 2025, som därmed lämnar Dackarna.

– Jag såg potentialen i Ryan under 2023 och han visade att han kan slå vem som helst. Hans styrka ligger i hans otroliga startsnabbhet och hans förmåga att bemästra alla olika banor. Jag är övertygad om att han kommer bli en stor tillgång för Rospiggarna, säger Mikael Teurnberg.

Ryan Douglas väntar få en stor roll i Rospiggarna kommande säsong.

– Jag har trivts väldigt bra i Sverige under min debutsäsong och har nu kört på alla banor. Det kommer vara till stor nytta inför mitt andra år i ligan, säger han.

Förutom Sverige kör Douglas även för Poznan i Polen och i den brittiska högstaligan. Uöver Douglas, som har snittet 1,434, är även Artem Laguta och Kai Huckenbeck klara för Rospiggarna.