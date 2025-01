SMÄLLEN: Svenske GP-stjärnan avstår landslagets viktigaste tävling i år

Speedwaystjärnan Fredrik Lindgren har bestämt sig för att inte köra Speedway of Nations med Sverige i slutet av årets säsong. Foto: Ossian Mathiasson

Sverige får klara sig utan Fredrik Lindgren när Speedway of Nations avgörs i slutet av årets säsong. Det meddelade GP-stjärnan på sina sociala medier på onsdagen.

I månadsskiftet september-oktober avgörs Speedway of Nations i polska Torun. Redan nu står det klart att svenska landslaget får klara sig utan sin klarast lysande stjärna Fredrik Lindgren när tävlingen avgörs i slutet av 2025 års tävlingssäsong.

Det är beslut som han har tagit tillsammans med sin familj och det gick han ut med på sociala medier på onsdagen.

”Som kalendern ser ut i detta skrivande ögonblick avslutar jag min säsong i september. Jag är speedwayförare under de flesta månaderna på ett år, men jag är också en familjefar. I år bestämmer jag mig för att inte förlänga säsongen genom att köra Speedway of Nations. Jag önskar svenska laget all lycka till”, skriver Fredrik Lindgren på sitt Instagramkonto.

Fredrik Lindgren slutade trea bakom Bartosz Zmarzlik och Robert Kambert i förra årets GP-serie och är den enda svenska föraren i årets GP-serie. Tio deltävlingar ska avverkas från början av maj till mitten av september. Lördagen den 5 juli avgörs GP-cirkusens sjunde deltävling på Skrotfrag Arena i Målilla.