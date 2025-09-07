JUST NU: INDIANERNAS STJÄRNOR MISSAR SEMIFINALERNA

Indianernas stjärna Patryk Dudek missar båda semifinalerna mot Västervik. Även Szymon Wozniak har tvingats kasta in handduken för sitt kraftigt decimerade lag. Foto: Bildbyrån

Måndag och tisdag körs SM-semifinalerna mellan Indianerna och Västervik. Indianerna kommer få göra det utan tvåa av sina ledande förare – bland annat en av ligans allra formstarkaste chaufförer, Patryk Dudek. – Det kan inte bli ett större tapp, säger Indianernas lagledare Peter Johansson.

Det har varit flera oklarheter om hur kommande veckas semifinallag kommer att se ut. En del frågetecken rätades ut under söndagen.

Det mest anmärkningsvärda är att Indianerna kommer få klara sig utan en av ligans just nu starkaste förare, Patryk Dudek, i båda matcherna. På sin Facebooksida anger Indianerna ”personliga skäl” som orsak.

– Det kan inte bli ett större tapp, men han har goda skäl och jag kan inte lasta honom. Vissa saker kontrollerar man inte, säger lagledaren Peter Johansson till klubbens hemsida.

Dundersmäll nummer två

I Dudeks frånvaro kliver 18-årige polacken Bartosz Banbor in i laget.

– Alternativet hade varit att köra riders replacement, men med tanke på att Dimitri Bergé nyligen haft problem med en broskskada ville vi inte riskera att stå utan alternativ om något händer. Bartosz är jättetaggad på att komma hit och visa vad han går för, säger Peter Johansson.

Men det stannar inte där. Även lagkaptenen Szymon Wozniak missar båda matcherna efter en vådlig krasch i Extraliga 2-finalen mellan hans Bydgoszcz och Leszno.

– Han är inte i skick att köra varken imorgon eller på tisdag. Ett beslut som var minst lika tungt för både honom och mig. Så många gånger som han ställt upp halvskadad så förstår ni alla att detta inte är något han tar lätt på, skriver Peter Johansson på Indianerna Facebooksida.

Wojdylo ersätter Brennan

I Västervik är det sedan tidigare klart att Tom Brennan inte kommer att köra måndagens match. I stället plockar man in Patryk Wojdylo.

– En bra lösning för oss, Wojdylo är ett proffs som alltid är redo att gå in och leverera. Vi har en trupp som klarar av det här, säger Västerviks lagledare Morgan Andersson till Västerviks-Tidningen.

Wojdylos snitt gör att han kommer köra på ordinarie plats och Matias Nielsen kör som reserv från position sju.

Indianernas lag i morgon, måndag, ser ut så här:

1) Luke Becker, 2) Krzysztof Buczkowski, 3) Szymon Wozniak (RR), 4) Rasmus Karlsson, 5) Dimitri Bergé, 6) Jonatan Grahn, 7) Bartosz Banbor.

Västervik mönstrar följande sjua:

1) Robert Lambert, 2) Patryck Wojdylo, 3) Fredrik Lindgren, 4) Mads Hansen, 5) Jacob Thorssell, 6) Anton Karlsson, 7) Matias Nielsen.

Smektala in på tisdagen

Till tisdagens returmöte på Hejla Arena i Västervik är Tom Brennan tillbaka i hemmalaget. Då kliver också Bartosz Smektala in i laget, enligt de preliminära laguppställningar som har anmälts till SVEMO.

Så här ser de preliminära lagen ut:

Västervik: 1) Robert Lambert, 2) Mads Hansen, 3) Fredrik Lindgren, 4) Tom Brennan, 5) Jacob Thorssell, 6) Anton Karlsson, 7) Bartosz Smektala.

Indianerna: 1) Patryk Dudek (R/R), 2) Krzysztof Buczkowski, 3) Rasmus Karlsson, 4) Dimitri Bergé, 5) Luke Becker, 6) Jonatan Grahn, 7) Bartosz Banbor.