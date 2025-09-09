Västervik kör SM-final efter kross: "Lite av underdogs"

Västervik pulveriserade Indianerna med 65–25 och kvalificerade sig för SM-final mot Eskilstuna Smederna. Morgan Andersson var nöjd och belåten efter kvällens storseger. Foto: Hans Lindqvist

Västervik visade ingen pardon i kvällens semifinalretur. Lagledaren Morgan Andersson var tydlig med att laget dominerade från första heatet – och lyfter fram Anton Karlsson som matchens stora hjälte efter gårdagens smäll. Nu väntar en final mot Smederna där Västervik kliver in som underdogs men med stigande formkurva.

Västervik vann första semifinalmötet med 59–31 och satt i en bra position inför dagens avgörande inför drygt 3 300 åskådare på Hejla Arena i kväll. Västervik dominerade från start till mål och vann med förkrossande 65–25, vilket gör de anmärkningsvärda totalsiffrorna 124–56.

Hur ser du på matchen i kväll?

– Vi kom ut starkt direkt från start. Det var egentligen inget snack om saken. Vi körde över dem fullständigt, skulle jag vilja säga.

Motståndarna saknade flera stjärnor, påverkade det mycket?

– Nä, klart att de var hämmade. Men jag tror faktiskt inte att de hade klarat det i 30 heat ändå.

Vilken förare tyckte du stack ut mest i kväll?

– Anton (Karlsson). Han ska verkligen ha cred idag. Alla gjorde en bra insats, men Anton stack ut. Han var med om en rejäl smäll igår, och det är inte bara att skaka av sig. Han var på behandling redan i morse, men går ändå ut, tar poäng i heaten och kör sitt första nomineringsheat för säsongen. Det är en belöning för honom – och han är superviktig för oss om vi ska kunna gå hela vägen.

Nu väntar final mot Smederna. Ni väljer att inleda borta, vad säger du om det?

– Vi kör final för att vinna, det är inget snack. Samtidigt är vi lite av ”underdogs”. Men först gäller det att göra en riktigt bra tävling uppe i Eskilstuna, det är det viktigaste just nu.

Hur ser du på lagets form inför finalen?

– Den har ökat och stabiliserat sig efter halva säsongen. Thorssell (Jacob) och Anton (Karlsson) har lyft sig ordentligt, och de danska förarna är riktigt starka. Mads (Hansen) har kommit tillbaka fint efter sin långtidsskada. Lambert (Robert) och Lindgren (Fredrik) har varit bra hela året med några små dippar – men de senaste matcherna har de inte tappat många poäng. Det ser väldigt bra ut.

Ni har testat lite olika uppställningar under säsongen. Hur tänker ni där?

– Vi har inte ändrat så mycket egentligen, mest testat lite olika lösningar hemma och borta. Nu har vi alla förare tillgängliga, så konkurrensen om platserna är stenhård. Men positionerna 1, 3 och 5 har vi faktiskt kört samma på ett bra tag nu.

Med självförtroendet på topp och en formkurva som pekar uppåt laddar Västervik nu för finalen där Smederna står i vägen för drömmen om guldet.

Hans Lindqvist