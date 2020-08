Dansk GP-förare klar för Indianerna: "Passar väl in i vår budgetram"

Efter tre säsonger i andra klubbar gör rutinerade Niels-Kristian Iversen comeback i Indianerna. På meritlistan har han bland annat vunnit fem GP-tävlingar, fyra lag-VM-guld och tagit ett individuellt VM-brons.

För två år sedan var han med och förde Smederna till SM-guld och i år skulle han egentligen ha kört för just Smederna men de har dragit sig ur elitserien till följd av coronapandemin.

Peter Johansson, lagledare i Indianerna, är glad över att dansken är klar för resten av säsongen.

– Niels-Kristian Iversen är en förare som är van att köra mycket och som dessutom haft en strulig säsong kantad av skador. När han hörde av sig för att höra om en möjlighet till en styrning för att få åka mer och vara redo för VM-serien behövdes inte många tankevändor för att tacka ja. Han passar bra in i lagbygget som person, han är en toppförare som kan avlasta våra andra stjärnor, han passar väl in i vår budgetram och det är helt enkelt en jäkligt bra kille som de andra i laget ser som en positiv värvning. Iversen är tänkt att köra de sista matcherna i grundserien för att sedan vara en del i det lag vi formerar under slutspelet. Kort sagt vi trummar på med vår satsning på lokala förare, vi blandar ålder och rutin samtidigt som vi hittar stjärnor av yppersta klass att luta såväl resultat på som att låta våra yngre förare lära sig av”, säger Peter Johansson till klubbens hemsida.