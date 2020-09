Morgan Andersson efter förlusten: ”Vi tar för få heatsegrar”

Morgan Andersson fick slita hårt som lagledare för Västerviks Speedway.

– Redan i första heatet gick Linus Sundström omkull och därefter kom han inte in i matchen.

Linus blev utesluten i sitt första heat och tog två nollor därefter innan han blev petad.

– Linus kom snett in i matchen så jag plockade bort honom. Det är tufft i en semifinal och då måste man prestera, säger Morgan.

Kom igen efter paus

Ett tag låg Västervik under med tolv poäng men tog in åtta poäng och låg bara under med 37-41 inför de sista heaten.

– Vi hade för mycket stolpe ut den här gången, säger Morgan.

Förutom Linus uteslutning blev också Sam Masters utesluten för att ha varit för het i starten två gånger under matchen.

Morgan ser fram mot nästa möte som sker i Kumla på torsdag den här veckan.

– Indianförarna var lite hetare från start och ville mer. Men jag kan räkna hem åtta poäng lätt. Så vi har inte gett upp än.

Hur kommer ni köra på torsdag, när Jason Doyle och Artem Laguta ska vara i Polen för att köra GP?

– Vi tar in Anders Thomsen och Mikkel B Jenssen sen kör vi RR för Jason Doyle.

Noel Wahlqvist fick chansen i ett heat och den tog han, vad säger du om hans körning?

– Det var kul för honom att ta två poäng och vara med om att ta 5-1 i 13:e heatet.

Finns det möjlighet för er att vända matchen?

– Ja vi ska se till att vi är lika heta som de var i dag, så ska det kunna gå. Åtta poäng är ingen omöjlighet, det har vi gjort förr, säger Morgan Andersson.

Västerviks lag på torsdag:

1. Linus Sundström

2. Mikkel B Jensen

3. Sam Masters

4. Anders Thomsen

5. Riders replacement

6. Anton Karlsson

7. Noel Wahlqvist

Indianerna har inte släppt sitt lag ännu.