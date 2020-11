FLERA FÖRÄNDRINGAR I BAUHAUSLIGAN NÄSTA ÅR

Skälet till det är förstås coronapandemin och dess påverkan på föreningarna. I gengäld ska klubbarna stå för tre lag i allsvenskan nästa år.

– Detta är en nyckelfråga för att klubbarna ska kunna satsa långsiktigt. Som det ser ut nu finns det inte en fungerande allsvenska utan elitklubbarnas insatser med egna eller gemensamma utvecklingslag. Det är inte rimligt att ett elitlag ramlar ner och riskerar att få möta sitt eget reservlag i samma serie och där vissa förare dessutom dubblerar i båda lagen, säger Michael Holmstrand som menar att Allsvenskan håller för låg nivå just nu:

– Skulle elitklubbarna riskera nedflyttning till dagens nivå på allsvenska kommer ingen våga satsa på att slussa in unga svenskar, bygga utvecklingslag och breddverksamhet. Just nu är inte allsvenskan en självständig serie där man kan samla kraft och sedan satsa uppåt igen. Klubbarna är eniga i att elitlagen inte kan ta ansvar för två ligor, utan har en tydlig önskan att förbundet arbetar långsiktigt för en breddning av sporten innan diskussionen om nedflyttning på sportsliga grunder kan bli aktuell”, avslutar Mikael Holmstrand.

Två förare måste vara svenskar

I övrigt fortsätter man med sex förare istället för sju och minst två av dem ska vara svenskar. Förare nummer sex måste vara en svensk förare med ett ingångssnitt på max 1,0.

Lagen har även möjlighet att ta ut en sjunde förare som backup och den ska i så fall fall också vara svensk med ett snitt på max 1,0.

”Genom regeländringen för sexan och den eventuella sjuan säkrar vi dessa platser till svenska förare och möjliggör i praktiken för alla lag som vill och kan att köra med minst tre svenskar. I år fick vi i några matcher världsförare som hamnade på plats nummer 6 som reserv och det vill vi inte ska hända nästa år”, säger Mikael Holmstrand.

"Inte riktigt redo"

Ett stort arbete pågår för att stärka de svenska förarnas position i ligan.

– Samtliga klubbar vill såklart köra med så många svenskar som möjligt men samtidigt måste vi förhålla oss till hur utbudet ser ut. Vi kan i dagsläget inte kräva fler än två svenskar på plats 1-6. Skulle man kräva tre svenskar innebär det i praktiken att alla lag måste ha minst fyra svenskar i truppen för att kunna hantera skador. Med nio lag i serien nästa år innebär det 36 svenskar. I år var det 41 svenskar som körde något heat men av dem var det ett antal som endast startade i ett fåtal heat och inte riktigt är redo för den här nivån än. Det räcker att någon klubb kontrakterar fler eller att någon slutar så går inte matematiken ihop hur mycket vi än önskar det. Vi måste bygga underifrån och de regler vi haft i år och även nästa år fortsätter ge goda möjligheter att slussa in våra svenska förare långsiktigt”, fortsätter Holmstrand.

Måste köra fler matcher

En annan förändring är att förare som ska delta i slutspel måste ha varit med i minst två matcher i grundserien.

”I år körde vi en förkortad serie och där transferkorten fick användas fram till att 75% av serien körts, dvs sex av åtta grundseriematcher. Det gjorde att det kom in ett antal nya förare som gick nästan rakt in i slutspelet och det är inte bra för trovärdigheten i sporten och klubbidentiteten. Nästa säsong hoppas vi på en serie med dubbelmöten och nio lag och det innebär att 75% av grundserien uppnås vid 12 av 16 omgångar vilket ger lagen tid på sig att köra in även sent tillkomna förare innan slutspel”, säger Holmstrand.

När det gäller slutspel så återgår Bauhausligan till sin tidigare modell där ettan och tvåan går direkt till semifinal. Lag 3-6 går till kvartsfinal och övriga två missar slutspel. Alla regeländringar kan ni se nedan.