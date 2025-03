Skifte på ordförandeposten i lokal klubb: "Välskött förening"

På Vimmerby tennisklubbs årsmöte i måndags valdes Mattias Karlsson till ny ordförande efter Ulf Berg, eldsjälen som lämnar klubbens styrelse efter fem år som ordförande och totalt tio år som styrelseledamot.

Mattias Karlsson är en duktig tennisspelare och medlem i VTK sedan många år.

”Jag har förmånen att ta över ordförandeskapet i en mycket välskött förening som framför allt satsar på bredd och familj, men som också har en särskild inriktning på att få fler barn och ungdomar att spela tennis”, säger Mattias Karlsson i ett pressmeddelande.

334 medlemmar

Ulf Berg lämnar styrelsen och det gör även Jan Jonsson och Bengt Westrin. Tomas Mårtensson valdes till ny styrelseledamot.

VTK är en av Smålands största tennisklubbar och hade 334 medlemmar vid årsskiftet. Klubben omsatte cirka två miljoner kronor under fjolåret och skriver att ekonomin är välskött. Under 2024 arrangerade VTK sex större tävlingar plus ett antal dubbelturneringar under flera helger.

”Totalt sett har tävlingarna bidragit starkt till klubbens positiva ekonomi”, skriver Jan Jonsson i ett pressmeddelande.

I år kommer klubben fortsätta satsa på tävlingar. Redan nästa helg spelas VTK-Cupen, en tävling som endast är öppen för klubbens medlemmar.

På årsmötet tilldelades Sixten Hamlin årliga stipendiet till Johan Berlins minne med följande motivering: ”Sixten är en bra klubbkamrat, som är träningsflitig, deltar ofta i tävlingar och har höjt sin spelstandard avsevärt under året”.