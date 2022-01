DEBATT: Vem bestämmer över vår död?

Björn Natthiko Lindeblad var dödsdömd. Just han kunde få hjälp att sätta stopp innan döendet blev för plågsamt, precis som han själv en gång hjälpt sin döende far. De flesta döende människor har inte samma möjlighet att be om hjälp om de inte längre står ut. Det skriver Liberalerna Nina Nordqvist och Johanna Wyckman i en debettartikel.