Vimmerby Camping sumerar campingträffen – ”Väldigt smidigt”

Vimmerby Campings Hampus Weth Wolmeryd var överlag mycket positiv att stått som värd för campingträffen Summer Meet Vimmerby. Caravan Club of Sweden bjöd in deltagare från Sverige, Danmark, Finland och Norge. Han hoppas kunna hålla i fler liknande evenemang fast utanför den ordinarie högsäsongen. Foto: Stefan Härnström

Caravan Club of Sweden anordnade Summer Meet Vimmerby från förra helgen till torsdagen och hade valt just Vimmerby. Både tack vare kommunens och företagarnas samarbetsvilja och att utbudet av aktiviteter som passade barnfamiljer var så stort då man vill få in många fler yngre. Hampus och frun Elisabeth driver campingen som var navet för allt.

Som mest 265 ekipage

Deltagarna kom från Sverige, Danmark, Finland och Norge och utgick från campingen vi Nossen. Hampus uppskattar att evenemanget hade runt 800 deltagare:

- Det gick väldigt smidigt kan jag säga. Vi hade, de dagar det var som mest, 265 ekipage, och vi brukar gångra det antalet med tre för att få fram genomsnittligt antal personer. Så strax under 800 på eventet och utöver det var det 250 ordinarie gäster i våra hyrstugor. Med övriga låg vi på kanske 1100 och 1200 personer totalt dagligen.

"De är campingproffs"

Hans största intryck är att allt flöt på väldigt smidigt - "de är ju campingproffs". Caravan Club of Sweden har kommit med väldigt positiva ordalag. Både det campingen levererat och de upplevelser Vimmerby erbjuder:

- Turistbyrån tipsade klubben om passande evenemang. Vi på campingen var med och anordnade ginprovningen men annars var det klubben och turistmålen som själva fixade med utflykter som ALV och så. Vimmerby IF var här och hjälpte till och de fixade med vårt öltält. Tyvärr blev det lite mycket med både öltält och vår ordinarie restaurang. De tog ut varandra men om vi tappade pengar så gick vi plus på erfarenhet.

Kan återkomma under lågsäsong

Även om majoriteten av delarna har fungerat bra så återstår det att se om Vimmerby Camping kommer vara värd för en liknande campingträff i framtiden:

- Som det är nu säger jag att vi inte kommer göra det sommartid, inte så att det sker under vår vanliga högsäsong. Men vi har fått mycket lärdom av det och skulle gärna göra något liknade i kombination med annat tidigare eller senare på året.