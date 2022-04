DEBATT: Alla borde lära sig teckenspråk!

Ett med samhället

Svenskt teckenspråk betecknas som ett minoritetsspråk i Sverige. Man kan säga att teckenspråket är språket för de döva. Man uppskattar att det finns 13 000 döva i Sverige och detta är bara i Sverige, varav 70 miljoner döva i Världen. För de flesta familjer kan teckenspråk vara det ultimata valet eller deras vardag. Främst kanske de som har någon med Down syndrom.

Down Syndrom är en funktionsnedsättning som beror på en kromosomrubbning, som då betyder att det är en kromosomavvikelse. Oftast så är det så att Down syndrombarn har en lägre kognitiv förmåga än andra barn. Man har även skapat en speciell dag för down syndrom. Den heter Internationella Downsyndromdagen, men kallas också för Rocka sockorna-dagen. Denna dag infaller 21 mars.

Alla blir inte ett med samhället

Alla blir inte en del av samhället på grund av språket. Invandrarna kan få olika hjälpmedel med språket, som exempelvis att ta in en tolk om det skulle vara nödvändigt. Även i skolan så kan eleven få möjlighet att SVA istället för vanlig svenska. Till skillnad för de som då är döva, de kan inte på samma sätt prata eller kommunicera med alla. De som är döva kan inte lära sig ett nytt språk till skillnad från andra.

Eftersom de kan bara bli förstådda genom teckenspråket och om de kan ett enstaka ord. På så sätt så kan inte alla bli ett med samhället. På grund av att alla inte kan teckenspråk, så vill inte de döva gå ut och bli sociala för att de vet att det kommer att bli svårt att gissa vad de vill säga eller göra.

Olika dialekter och språk

En nackdel med detta kan faktiskt vara att i Sverige så har vi mängder med olika dialekter. Detta kan göra det svårt att kunna tyda och förstå. Ibland kan det vara så att man har ett speciellt tecken som betyder exempelvis “God morgon” på ett ställe, medan på ett annat ställe så kanske det betyder något annat. På det sättet kan man lätt bli lite missförstådd. Det är likadant att i Sverige så har vi vårt eget teckenspråk på svenska medan om man åker till ett annat land så kanske de inte har samma språk eller tecken som vi har i Sverige. På så sätt så kan det bli svårt om man vill åka utomlands.

Gynnar språkutvecklingen

Små barn har en väldigt stor nytta av teckenspråk i deras språkutveckling. Detta gynnar även de som hör likaväl de om är döva. Detta visar en ny forskningssammanställning som är gjord av specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Andra forskningar visar även att barnet får ett större ordförråd, snabbare språkutveckling och bandet mellan föräldrar och barnen stärks.Eftersom man har ett nytt sätt at kommunicera med varandra och lära sig av.

Forskare har även upptäckt fördelarna med att lära sig teckenspråk redan som spädbarn. Det finns fördelar med att kunna två språk (svenskt teckenspråk och svenska) i både språkligt och kognitivt sätt. “De som lär sig två språk har flera möjligheter som äldre” - säger forskare. När barnet blir äldre så kan hen lättare välja det språk som passar situationen bäst, som exempelvis i skola, på fritiden, i utbildningen och i arbetslivet.

Därför borde alla lära sig teckenspråk

Underskattar du fortfarande din hörsel? Själv har jag en kusin som har down syndrom, vi kommunicerar med henne via teckenspråk. För mig är detta en vardag att prata lite teckenspråk och även för många fler. Även många förskolor har börjat med teckenspråk lite smått.

Samhället blir lite bättre och säkrare för oss och för andra. Hur skulle du känna om exempelvis du visste att det var svårt att gå ut och beställa mat själv. Eftersom det kan vara svårt att göra sig förstådd och visa vad man ska ha. Man skulle nog känna att man inte riktigt är så självständig som man egentligen vill vara. Så nu tycker jag att det är dags att göra något åt det. Tack för mig.

Isabelle Schwab

Isabelle Schwab är 17 år gammal och bor i Vimmerby tillsammans med sin mamma och sina två syskon, som är 15 och 5 år gamla. Hon går andra året på barn- och fritidsprogrammet på Hultsfreds Gymnasium.