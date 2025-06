Campingträffen Summer Meet är igång vid Nossen

Från 28 juni till 3 juli har föreningen Caravan Club of Sweden förlagt sin årliga träff Summer Meet vid Vimmerby Camping och Nossen. Medlemmar från Sverige, Danmark, Finland och Norge möts upp för att under några dagar göra aktiviteter, åka på utflykter eller bara njuta på stranden.

Föreningen arbetar för att främja mobilt friluftsliv både genom umgänge mellan husvagns- och husbilsägare, både genom socialt umgänge och exempelvis praktiska saker som manöverövningar med husvagnar på bana. När Dagens Vimmerby kommer till Nossen på måndageftermiddagen är många av camparna iväg på de dagliga evenemangen som rundturer i staden, gin- och ölprovning för de äldre eller besök på ALV för barnfamiljerna. För de som valt att stanna vid campingen pågår en tävling i cornhole där deltagarna försöker kasta majspåsar i hål eller Pippifika och pyssel för de yngre vid lekplatsen.

Hampus Wth Wolmeryd berättar att han och frun Elisabeth som driver Vimmerby Camping fick förfrågan om att hålla i Summer Meet tidigt förra året:

– Det har varit över ett års planering innan det gick av stapeln. Turistbyrån och Vimmerby kommun har varit ovärderliga vad gäller samarbetet. En jättebra lokal trojka för att skapa ett bredd utbud, så det är väldigt roligt!

Blandade aktiviteter

Anders och Marie Källström från Katrineholm spelade cornhole med Lars Sinnerström från Högsby. De kom till campingen i lördags och har än så länge bara varit iväg till Astrid Lindgrens Värld:

– Ja, campat och badat också. Vi har haft så otrolig tur med vädret. Vi har varit på föreningens riksträffar förr och det är första gången vi är på den nordiska träffen, konstaterar Marie som imponerades av det fullspäckade programmet som satts ihop.

– Damerna ska iväg på ginprovning så vi är lite splittrade, vi har barnbarn däruppe medan vi är med här och spelar, fortsätter Anders och pekar mot Pippikalaset.

Visade upp campingfordon

På Summer Meet finns det även utställningar av husvagnar, husbilar och olika tillbehör. Bengt Marklund från Kama Fritid berättar att det fortsatt främst är den äldre och ekonomiskt starka gruppen femtiofemplussare som är deras största kundkrets:

– Camping ökar mer och mer. Det är viktigt både för oss och Caravan Club of Sweden att börja rikta oss mot yngre barnfamiljer. För två år sedan var husvagnsbranschen helt död bland yngre men nu börjar intresset komma igång där med. Intresset för husbilar är större men vi måste tänka på vår framtida kundkrets.

Känner sig välkomnade

Den framtida föryngringen bland campare var faktiskt anledningen till att Caravan Club of Sweden valde just Vimmerby för sin nordiska träff. Föreningens Angela Schandersson och Christel Christensen berättar att de ville ha ett program för alla åldersgrupper att plocka aktiviteter från. Vimmerby Camping, Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby turistbyrå var på hugget direkt för att organisera de olika delarna.

– Vi bestämde oss för att satsa på barnen, vi vill ha mer barnfamiljer till vår förening. Vår Smålandssektion driver det här projektet och vi valde mellan High Chaparal och Vimmerby. Piroska Kallay på turistinformationen var med direkt, svarar Christel.

– Det var inget svårt val med det välkomnande vi fick, tillägger Angela.

Bland annat får barnen gå in gratis på ALV och vuxna går in till reducerat pris. Barnentrén bjuder Caravan Club på men man har fått bra pris ändå från ALV.

– I morgon har vi nordisk afton på Mässhallarna där deltagarna från de olika länderna träffas med lite god mat, dryck och show. Plus att vi varje kväll har ett arrangemang här vid tältet på campingen med olika uppträdanden, fortsätter Christel.

Årets Summer Meet fortsätter fram till förmiddagen den 3:e juli.