DEBATT: Med denna dyra skattesats borde det kunna bli gratis busskort

Nu närmar sig sommaren och ett långt härligt sommarlov börjar snart för Vimmerby kommuns barn och ungdomar. En del kanske har fått ett första sommarjobb medan andra vill passa på att vara lediga innan höstens studier tar vid. Just under sommaren hinner man det där lilla extra som inte hanns med under läsåret, att kunna resa runt i länet för att hälsa på släkt och vänner, umgås socialt och för att kunna få en meningsfull fritid.

En del unga kanske har fått sitt första sommarjobb och behöver ta bussen till sin arbetsplats och som vi vet får man ju inte lön samma dag man måste ta bussen. När man är i mitten av tonåren har man som bekant heller inget körkort och har en del svårigheter att ta sig från ett ställe till ett annat. Det finns visserligen bussar men det är inte alltid tiderna passar, beroende på vart du ska åka och vart du bor och sen kostar det ju pengar också.

Bred enighet

Hultsfreds kommun satsar nu på att ge alla ungdomar ett gratis busskort under sommaren från det man gått ut årskurs 6 fram till årskurs två på gymnasiet. Ett mycket bra förslag då ungdomen inte längre är beroende av att någon måste skjutsa hela tiden och med dagens dyra bränslepris blir det ju dyrt i längden, dessutom är det ju inte bra för miljön. Nu ska det bara gå igenom hos kommunfullmäktige vilket inte borde vara något problem då det är en bred enighet bakom detta förslag men så kommer vi då till Vimmerby kommun som även fått detta erbjudande att köpa in busskort och dela ut men här blir det blankt nej.

Frustrerande för väldigt många ungdomar. Alla bor inte i centralorten och lätt kan ta sin cykel ner till stans aktiviteter. Visst kan ungdomarna köpa en sommarbiljett som gäller under 62 dagar och som enligt KLT:s hemsida kostar 1260 kr men alla tonårsfamiljer har inte dom pengarna och är man dessutom flera ungdomar i samma familj så blir det mycket dyrt för familjen. Vi måste börja satsa på våra barn och unga, det är ju dom som ska ta över en dag, barnen är vår framtid och att då neka en sån bra service som gratis busskort till Vimmerby kommuns ungdomar är helt fel.

Visst kostar det pengar men med denna dyra skattesats vi har i kommunen borde det kunna bli lite över till gratis busskort. Vimmerby kommun ska vara en bra och trevlig kommun för alla att bo, arbeta och studera i och då måste man börja satsa genom att ha en bra samhällsservice. Att satsa på våra barn och ungdomar är verkligen inte att kasta pengarna i sjön

Anneli Jakobsson, Storebro

Kjell Jakobsson, Storebro