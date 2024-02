DEBATT: Är hundägare och cyklister helt jävla dumma i huvudet?

Gamla jyckar kan ju nämligen inte lära sig sitta.

Eller kan och kan – som så ofta handlar det säkerligen mer om vilja och incitament; en gammal hund ger med största sannolikhet blanka fan i både husses uppmaningar och positiva förstärkningsförsök i form av grisöron, godis och gummikycklingar.

Gamla hundar vill väl kanske ta det lite lugnt. Eller så pallar de helt enkelt inte att bry sig längre.

Vem vet.

*

Som nyinflyttade nybyggare i det natursköna Nybbleområdert i Vimmerby, har min familj och jag tvingats upptäcka minst sagt oroväckande beteenden hos närliggande områdens grannar.

Vår kåk råkar ligga precis där det tidigare gick en gammal traktorväg, och redan i somras, när vi målade huset utvändigt, råkade vi ut för flera mountainbike-töntar som ogenerat körde rakt över tomten, precis intill husknuten.

Ett gränslöst och smått sinnessjukt beteende, utan minsta gnutta hänsyn eller respekt, om ni frågar mig. Men det kanske är för mycket begärt att dessa hjälmmuppar ska upptäcka att den gamla traktorvägen har ersatts av en villatomt med tillhörande hus.

*

Just hänsyn och respekt tycks även saknas hos traktens hundägare. Sedan vi flyttade in vid årsskiftet har min fru (hon har hökögon vill jag lova!) sträckt upp en handfull hundägare som låter sina jyckar springa fritt i skogen bakom vårt hus – och ibland även in på tomten.

Det behöver väl knappt sägas, men det är självklart inga ystra chihuahuaor eller ivriga mopsar som skuttar förbi lössläppta i skogen. Inga väsk- och knähundar precis. Nej, här snackar vi tyskättade lägervaktsschäfrar och liknande bestar.

Ingen trevlig tillvaro för en barnfamilj med två små killar som älskar att leka utomhus, precis.

*

Här vill jag understryka att hundarna står utan skuld. Istället är det hundägarna – och skogscyklisterna (tänk att det finns vuxna människor som sysslar med sånt trams!) – som förtjänar varsin uppsträckning i paritet med en uppsättning vassa schäferhörntänder i låret. Eller något annat som får budskapet om att koppla hundjäveln att gå fram.

Hittills har cyklisterna och hundpacket kommit undan med utskällningar från min fru. Men om förbättring uteblir tvingas vi såklart ta till allt mer drastiska åtgärder.

Varma hälsningar,

Victor Kennmark