DEBATT: Hur kan vi tillsammans arbeta för en tryggare framtid och ett tryggare Kalmar län?

Just nu är äldre människor måltavlor för olika former av bedrägerier. Barn och unga lockas, luras eller tvingas in i kriminella sammanhang. Kriminella element infiltrerar legitima näringslivssektorer, däribland samhällsviktiga verksamheter så som hälso-och sjukvård. En av de mest brådskande frågorna är därför hur vi stryper finansieringen av den kriminella ekonomin.

Så mycket som 80 procent av den organiserade brottsligheten använder sig av företag som fasad för att dölja illegala aktiviteter och för att tvätta pengar. Företag, ibland i kombination med infiltration hos beslutande myndigheter, ger även kriminella möjlighet att få tillstånd att bedriva olika former av verksamheter och lyfta olika former av bidrag. Ersättningar från välfärdssystemen är den viktigaste inkomstkällan för den organiserade brottsligheten.

Enbart i försäkringsbranschen kostar bedrägerier upp till 7 miljarder per år i felaktiga utbetalningar, vilket drabbar försäkringskollektivet i form av högre premier. För att inte tala om vad denna form av systemhotande brottslighet kostar samhället i förlust av förtroende och trygghet.

*

Vi måste ta reda på orsakerna, höja medvetenheten och sprida kunskap. Under vårt seminarium i Almedalen var alla rörande överens om följande:

- Tidiga insatser i barns liv är avgörande för att minska sannolikheten att de rekryteras in i kriminella sammanhang. Vi behöver verka för att de mår bra, klarar skolan och har en meningsfull fritid.

-Vi behöver mer civilkurage och vuxenansvar där vuxna hjälps åt, bland annat föräldrar, lärare och socialtjänst.

-En del i arbetet med att strypa den kriminella ekonomin är att olika aktörer, inom såväl offentlig verksamhet som näringsliv samarbetar och kan dela information med varandra.

-Vi behöver öka det etiska ansvaret och förståelsen för hur organiserad brottslighet gynnas i vardagen och vilka följder det får, samt se till att näringslivet genomsyras av sunda affärsbeteenden.

*

Vad är då nästa steg i arbetet med att stoppa den kriminella ekonomin och finansieringen av organiserad brottslighet?

Vi som representerar kommun och lokalt bank- och försäkringsbolag ska ta ordentliga kliv i arbetet mot välfärdsbrottsligheten, bland annat genom att höja kunskapen och medvetenheten i våra respektive organisationer och dela trender och erfarenheter med varandra och med andra aktörer i samhället. Därtill ska vi göra evidensbaserade insatser, vilket till exempel kan innebära att sponsra projekt i områden där de gör störst skillnad.

Redan nu kan DU göra skillnad. Be om kvitto och avstå från kontantbetalning eller Swish till ett privat nummer. Köp inte den billigaste varan eller tjänsten om du känner på dig att någon annan betalar den verkliga prislappen. Välj aktörer som har tillstånd för sin verksamhet och där personalen har arbetstillstånd och får avtalsenlig lön. Var uppmärksam och tipsa myndigheter om oseriösa aktörer i närings- och föreningslivet.

Låt oss tillsammans, med kraft av olika aktörer i samhället, arbeta för att skapa en tryggare framtid och ett tryggare län. Informationsklass: K2

Peter Lindvall, vd LF Kalmar

Maria Croner, chefsjurist LF Kalmar

Anna Flink, säkerhetschef Kalmar Kommun