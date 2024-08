DEBATT: Planekonomiskt förslag leder till ökade kostnader för vanligt folk

Centerpartiet säger ja till ny kärnkraft, men inte på vilka villkor som helst och inte ihop med en blank check från skattebetalarna. För oss ska kärnkraften konkurrera på samma villkor som andra kraftslag, inte toksubventioneras av staten.

Vi i Centerpartiet i Kalmar län får erkänna att vi är förvånade. Vi kunde aldrig tänka oss att en Moderat-ledd regering skulle förorda en planekonomisk lösning som om de vore kommunister från mitten av 1900-talet. För att finansiera detta föreslår nu regeringen att elpriset ska ”prissäkras” på 80 öre per kWh. Det innebär i praktiken att om du som konsument betalat 50 öre per kWh till energibolaget så får du ändå betala ytterligare 30 öre, fast den gången via skattsedeln. Helt enkelt så garanterar staten ett du som konsument ska betala ett betydligt högre elpris än vad du gör idag, antingen via elräkningen eller via skattsedeln.

*

2023 var snittpriset för en kWh el 56,07 öre. Första kvartalet 2024 landade det på omkring 66 öre. Utredaren menar att de prisnivåerna inte kommer att vara lönsamma för kärnkraftindustrin och föreslår därför en prissäkring på 80 öre. En nivå som det statliga energibolaget Vattenfall redan varit ute och sågat längs med fotknölarna då de menar att inte ens 80 öre kommer att räcka, det behövs en prissäkring på 90-112 öre per kWh.

Sveriges elnät är som bekant ihopkopplat med övriga Europa, det innebära att svenskproducerad el inte bara används i Sverige utan också i stora delar av övriga Europa. Förslaget om prissäkring av el producerad i Sverige innebär således att svenska skattebetalare även ska vara med och betala elkostnaden för konsumenter i länder så som Danmark, Tyskland och Italien.

Dessutom så riskerar regeringens förslag att fullständigt lägga en död hand över all innovation och utveckling inom energibranschen. Varför ska energibolagen satsa på utveckling av ny teknik när staten garanterar en viss inkomst för all framtid? Det här riskerar inte bara att låsa fast oss i gamla otidsenliga tekniska system. Det riskerar också andra företags utveckling och i förlängningen äventyras svensk industri och svensk arbetsmarknad.

*

Utredningen är proppfull av osäkerheter och tveksamma beräkningar. Allt för att passa in i regeringens prestigeprojekt till vallöfte, som nu allt mer liknar en gökunge. Man har exempelvis bara räknat på hälften av de reaktorer som regeringen säger sig vilja bygga och att dessa ska hålla budget, vilket inget reaktorbygge i västvärlden hittills har klarat av.

Svensk energipolitik måste hitta tillbaka till det sunda förnuftet, till det som ger mer av stabil, billig el här och nu. Som rustar samhället framåt, på realistiska grunder. En planekonomisk lösning som skickar en saftig räkning till landets hushåll och företag är inte ett steg i rätt riktning, det är flera steg tillbaka. Det är vår förhoppning och önskan att regeringen nu förpassar utredningen till papperskorgen och i stället bjuder in till breda energisamtal för att nå en stabil och hållbar lösning. Att fokus ligger på att skapa en realistisk energipolitik som sänker hushållens kostnader.

Det vore ett vallöfte värt att infria.

Christina Davidson (C), distriktsordförande i Kalmar län

Anders Johansson (C), 1:e vice distriktsordförande I Kalmar län

Karin Helmersson (C), 2:e vice distriktsordförande i Kalmar län

Fredrik Lindwall (C), ledamot i distriktsstyrelsen

Emmy Ahlstedt (C), ledamot i distriktsstyrelsen