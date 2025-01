DEBATT: Fem år på dagen sedan pandemin tog fart i Sverige

Det var en tid av osäkerhet och många frågor. Vad var detta nya virus? Hur skulle det påverka oss? Och hur kunde vi bäst skydda vår befolkning? Tidigt aktiverade Region Kalmar län sin krisledningsnämnd. Sjukvården ställde om i grunden. På sjukhusen ökade antalet patienter snabbt, samtidigt som vi fick nya riktlinjer om att stanna hemma och hålla avstånd. Samhället förändrades som över en natt.

Mitt i all oro fanns något som än idag berör mig djupt: den fantastiska viljan att hjälpa varandra. Grannar handlade åt varandra, företag och privatpersoner donerade material till sjukvården, och medarbetarna inom vården ställde upp under de mest utmanande förhållanden. Den gemenskap och solidaritet vi visade under pandemin är något jag bär med mig. Tillsammans visade vi att vi är starka, och att det inte finns något vi inte kan övervinna.

*

När jag nu ser tillbaka på den tiden fylls jag av en känsla av stolthet. Stolthet över vår region, över alla som kämpade och över de lärdomar vi dragit. Pandemin satte oss på prov, men vi har tagit med oss värdefulla insikter som gör oss bättre förberedda för framtiden.

Vi har fått en fördjupad förståelse för vikten av att ha en robust smittskyddsorganisation. Samtidigt blev det tydligt hur avgörande en tydlig och anpassad kommunikation är. Information måste vara tydlig och tillgänglig för alla, med särskild hänsyn tagen till barn och andra sårbara grupper.

Vi har lärt oss vikten av att ha beredskapslager för skyddsutrustning, läkemedel och andra kritiska resurser. Upphandling och logistik måste kunna hantera akuta behov med flexibilitet och alternativa lösningar. Samtidigt visade pandemin hur nödvändigt det är att snabbt kunna ställa om hälso- och sjukvården, med rutiner för att prioritera insatser och fördela resurser vid hög belastning.

*

Pandemin påminde oss om hur viktigt samarbete mellan region, kommuner och nationella myndigheter är. Krissamverkan Kalmar län har blivit en nyckelfunktion för att samordna resurser och insatser. Dessutom insåg vi behovet av psykologiskt och socialt stöd, både för invånare och för våra medarbetare som stod i frontlinjen.

Idag, fem år senare, står Region Kalmar län med en uppdaterad och stärkt plan för att hantera framtida pandemier och större utbrott. Vi har byggt upp en förmåga att snabbt mobilisera resurser, informera allmänheten och samarbeta med andra aktörer. Pandemin lärde oss att vi kan stå emot stora utmaningar, men den påminde oss också om något mycket viktigare: vikten av att vårda och upprätthålla den gemenskap och solidaritet som gjorde oss starka.

Fem år efter det första bekräftade covidfallet vill jag uppmana oss alla att hylla dem som bidrog, minnas de liv vi förlorade, och erkänna den styrka vi tillsammans uppvisade. Vi kan nu blicka framåt, med vetskapen om att vi, om vi håller ihop, kan möta även framtidens utmaningar.

Angelica Katsanidou

Regionstyrelsens ordförande