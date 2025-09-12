DEBATT: Det bortglömda men viktiga valet

Inom kort är det val till Svenska kyrkans beslutande organ, ett val som kallas det bortglömda valet men som i många avseenden är ett viktigt val men låt oss backa bandet till år 1958!

Vet ni vad som hände det året? Då beslutade kyrkomötet (Svenska kyrkans riksdag) att även kvinnor skulle kunna vigas till präster vilket så skedde den 10 april 1960. Då prästvigdes de första kvinnorna till präster, tre till antalet. Detta beslut hade föregåtts av, och skulle följas av, en häftig och inflammerad debatt om det ut ett bibliskt perspektiv var rätt med kvinnliga präster.

I samband med beslutet 1958 för kvinnliga präster antogs dock en ”samvetsklausul” där manliga präster som inte ville inordna sig i kyrkoordningen på denna fråga skulle slippa göra det. Denna samvetsklausul upphävdes 1982, ungefär samtidigt som Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet införts i Sverige.

De högerkonservativa vindarna sprider sig och även inom Svenska kyrkan finns grupperingar (nomineringsgrupper) som vill göra det svårare för kvinnor att söka sig till prästutbildningen samtidigt som man vill premiera de präster som inte vill arbeta med kvinnliga präster.

*

De som påstår att politik inte hör hemma i Svenska kyrkan vet inte vad de talar om menar jag, då frågan om kvinnliga präster är politik rakt igenom där Socialdemokraterna varit den drivande parten i alla år. Samma sak gäller för samkönade äktenskap där det efter kyrkomötets beslut, från 1 november 2009 är möjligt att få kyrklig samkönad vigsel.

Beslutet innebär dock att ingen enskild präst har skyldighet att förrätta samkönad vigsel. Detta menar vi Socialdemokrater är fel och driver frågan hårt att det ska arbetas fram nya riktlinjer för att stoppa präster som inte viger samkönade par. Detta vore en lika stor självklarhet som att vi har kvinnliga präster. Allt detta bottnar i allas lika värde, ett politiskt ställningstagande som långt ifrån delas av alla.

I osäkra tider spelar kyrkan en särskilt viktig roll. Svenska kyrkan är en trygg plats i både glädje och sorg, i vardag och kris, oavsett vem du är. Så måste det förbli. Kyrkovalet handlar om vilka värderingar som ska genomsyra kyrkan. Just nu är det viktigare än någonsin att kyrkan bidrar till att Sverige håller ihop.

Och till att försvara människovärdet när auktoritära krafter vinner mark världen över. Socialdemokraterna är den största kraften för en kyrka som samlar – för rättvisa, trygghet och gemenskap och som står för en öppen, solidarisk kyrka som försvarar människovärdet och är närvarande i vardag och kristid och att värna en demokratisk folkkyrka som står upp för jämlikhet, solidaritet och allas lika värde. Så sent som vid regeringsförklaringen vid riksdagens öppnande nyligen fastslogs att ”vi ska aldrig mer hjälpa dom som behöver utan bara hjälpa dom vi behöver” Detta uttalande går helt emot vad Svenska kyrkan står för och vad vi Socialdemokrater står för!

*

Vi går till val som socialdemokrater – med tydliga värderingar om jämlikhet och solidaritet. Det är mer förutsägbart än opolitiska nomineringsgrupper där åsikterna kan spreta. Vi

Socialdemokrater menar att kyrkan är en viktig del av samhället – din röst avgör vilka värderingar som ska styra den. Kyrkan är till för alla, oavsett tro eller engagemang – därför har du samma rätt att påverka.

Din närmaste kyrka ska finnas för dig oavsett vem du är och erbjuda trygghet och gemenskap även i kristider. Kyrkans roll i civilförsvaret behöver stärkas och utvecklas.

Kyrkans närvaro ska stärkas med fler frivilliga och större engagemang i lokal samhället där alla ska känna sig välkomna.

Fler barn och unga ska bli del av kyrkan genom avgiftsfri verksamhet som är öppen för alla.

Svenska kyrkan ska vara en tydlig röst för rättvisa och medmänsklighet både i Sverige och internationellt.

Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsplats där kollektivavtal gäller, även vid upphandling.

Jan Henriksson Södra Vi,

kandidat för Socialdemokraterna till stiftsfullmäktige i Linköpings stift och till kyrkomötet.