REPLIK: Det är inte värdigt att vältra över kostnaderna på sjuka och äldre

Att Sverigedemokraterna försöker göra höjningen av högkostnadsskyddet för läkemedel till en teknisk justering är oärligt. För den som lever med kronisk sjukdom och för många pensionärer är detta en direkt försämring. Det handlar om pengar som ska räcka till mat, hyra och el. Och nu även till dyrare mediciner.

När SD-regeringen höjde högkostnadsskyddet från 2 900 till 3 800 kronor valde man den enkla vägen: att vältra över kostnaden på folket. Det var ett politiskt val. Det hade funnits andra vägar.

Vi socialdemokrater har pekat på behovet av betydligt tuffare förhandlingar med läkemedelsbolagen för att pressa priserna. Andra länder gör det. Sverige kan göra det. Men regeringen valde att inte ta den striden, samtidigt som man prioriterat skattesänkningar som i gynnar dem med de högsta inkomsterna. Det säger något.

*

Att SD nu slår sig för bröstet om bostadstillägg klingar dessutom falskt. Inflation och tidigare försämringar gör att höjningarna inte räcker. Nya schabloner från Pensionsmyndigheten visar att bostadstillägget försämras 2026 med i snitt 403kr för omkring 27 000 pensionärer som bor i småhus.

Vi ser till att Region Kalmar län tar sitt ansvar för en tillgänglig och jämlik vård. Men vi behöver en nationell politik som gör samma sak. Försämringen av högkostnadsskyddet var fel väg att gå. Den slår mot dem som redan bär de tyngsta bördorna och den riskerar att leda till sämre hälsa och i förlängningen högre kostnader för hela samhället.

Det är inte värdigt. Det är ett politiskt misslyckande.

Mattias Adolfson (S)

Regionråd, ordförande beredningen för hälso- och sjukvård