REPLIK: Värdighet är att ta ansvar för sin egen politik

Att som pensionär behöva räkna mynten för sin livsviktiga medicin är en frustrerande och orimlig situation, det kan vi nog alla skriva under på. Tyvärr väljer Mattias Adolfson att använda det som ett politiskt slagträ , istället för att redovisa fakta eller ta ansvar för den egna majoritetspolitiken i Region Kalmar län.

Regeringen beslöt att justera taket i högkostnadsskyddet för läkemedel för att säkra systemets långsiktiga finansiering. Läkemedelskostnaderna ökar nämligen kraftigt, inte minst på grund av nya, livräddande, men dyra behandlingar. Vi Sverigedemokrater hade föredragit att spara på andra politikområden om vi hade haft egen majoritet att forma statsbudgeten, men att, som Adolfson, låtsas som att pengar växer på träd är ren populism.

I riksdagen har Sverigedemokraterna konsekvent prioriterat pensionärernas ekonomi genom sänkt skatt på pension via förstärkt grundavdrag, samt genom att stötta budgetar där bostadstillägget stärkts. För många pensionärer har detta inneburit tusenlappar mer per år i plånboken. Dessa åtgärder har gett betydligt mer i plånboken än den ökade egenavgift på högst 900 kronor per år för de som når taket (motsvarande 75 kronor per månad).

Samtidigt driver SVC-majoriteten i Region Kalmar län en politik som gör vården mindre tillgänglig och dyrare. Byråkratin växer. Symbolprojekt prioriteras framför patientnära insatser. I Oskarshamn kan invånare inte längre besöka akuten direkt. Istället krävs hänvisning via hälsocentral, 1177 eller ambulans. Det är inte jämlik vård, och det är inte värdighet.

Vi driver istället förslag i regionen som sätter patienten i centrum: fast läkarkontakt i primärvården för trygg och kontinuerlig vård, stärkt rehabilitering nära hemmet samt ett levande Oskarshamns sjukhus istället för fortsatt avveckling. Det skapar närhet, trygghet och bättre hälsa för äldre, multisjuka och familjer i hela länet. SVC-majoriteten har tyvärr röstat ned våra förslag.

Värdighet är inte en rubrik i tidningen. Värdighet är när vården finns där den behövs, när patienter inte tvingas välja mellan mat och medicin, och när politiker slutar använda pensionärer som rekvisita för att undvika ansvar för sina egna beslut.

Gabriella Eriksson (SD)

Riksdagskandidat Kalmar län

Martin Kirchberg (SD)

Oppositionsråd, Region Kalmar län

Anni Juhl Nielsen (SD)

Regionstyrelsen, Region Kalmar län