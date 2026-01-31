REPLIK: Vindkraftens roll i energisystemet måste förstås i ett bredare perspektiv

Ted Nyberg beskriver vindkraftens ekonomiska utmaningar och politiska förankring som ett “strukturellt haveri” där politiken påstås driva på etableringar trots förluster och “täta band” mellan bransch och politiska företrädare. Det här ger en alldeles för enkel bild av en betydligt större omställning som just nu pågår i Sverige såväl som i hela Europa.

Vindkraften är i dag en viktig del av vårt elsystem. Vindkraft står för mer än en fjärdedel av Sveriges elproduktion och levererar dagligen billig el till landets elkonsumenter. Det stämmer helt enkelt inte att vindkraftselen är “oanvändbar”. Däremot är det sant att elsystemet förändras. När mer el kommer från väderberoende källor som vind och sol behöver marknaden och elnäten utvecklas. Det arbetet pågår redan och handlar om mer flexibilitet i systemet, lösningar för energilagring och styrning av elanvändning.

Att använda enskilda företags bokslut som bevis för hela vindkraftens strukturella misslyckande är problematiskt och gränsar till anekdotisk bevisföring. Vindkraftens lönsamhet varierar kraftigt beroende på kontrakt, elprisområde och finansieringsstruktur.

Samma symtom på prispress ser vi i andra elmarknader i Europa med stor vind- och solelproduktion; det är ett marknadsfenomen som behöver hanteras genom bättre marknadsdesign, ett arbete som pågår hela tiden. När Nyberg avfärdar hela detta kraftslag blir frågan blir vilket energisystem och vilka lösningar han ser framför sig i stället?

*

För slutsatsen att vindkraft inte längre är en framtidsinvestering förutsätter att det finns andra volymer att ersätta den med. Sverige står inför en kraftigt ökad elanvändning när industri och transporter elektrifieras. Det finns i dag inga andra alternativ som snabbt, kostnadseffektivt och i stor skala kan ersätta vindens bidrag till elproduktion utan att skapa nya problem för systemet.

Ny kärnkraft tar lång tid att bygga och kommer inte kunna bidra i närtid. Elimport gör oss mer beroende av andra länder och är ofta fossilbaserad just när elsystemet är som mest ansträngt. Vind- och solkraft är därför inte ett ideologiskt val, utan ett praktiskt. Förnybar energi är det billigaste alternativet för ny elproduktion, som går snabbt att bygga, och kan byggas i den omfattning som krävs för att möta industrins och samhällets ökande elbehov.

Debatten om energin behöver handla mindre om att peka ut syndabockar och mer om hur vi faktiskt löser framtidens utmaningar: hur vi säkrar tillgången på billig el i en geopolitiskt orolig tid och minskar beroendet av importerad fossil energi. Det är frågor som berör oss alla.

Nils Grunditz, vd på Green Power Sweden