DEBATT: Därför vurmar politiken för vindkraften

Det pratas fortfarande för lite om vindkraftens fiasko. Inte som idé, inte som vision, utan som faktisk verklighet.

För samtidigt som vindkraften fortsätter att beskrivas som framtidens energilösning, särskilt från vänsterhåll, så visar siffrorna att den i praktiken blivit ett av energipolitikens största ekonomiska misslyckanden.

Nationellt är bilden numera entydig. Enligt sammanställningar baserade på bolagens egna årsredovisningar gick den svenska vindkraften med mångmiljardförluster under 2024. Analysen, som bland annat redovisats av Christian Sandström, visar kraftigt negativa marginaler och att en överväldigande majoritet av vindkraftverken ägs av bolag som går med förlust. Det här är inte en tillfällig svacka, det är ett strukturellt haveri där ökad produktion sammanfaller med fallande intäkter, överutbud och allt fler timmar med extremt låga eller negativa elpriser.

*

Den som tror att detta är ett nationellt problem utan lokal förankring behöver bara titta på Kalmar län. Emåbygdens Vind AB ägs av Mönsterås, Högsby och Hultsfreds kommuner. Sedan starten har bolaget gång på gång misslyckats med att leva upp till sina kalkyler. Produktionen har legat långt under prognos, värdet har skrivits ned, kapitaltillskott har krävts i omgångar och nu finns en reell konkursrisk. Miljoner av skattemedel har redan förbrukats och borgensåtaganden på betydande belopp kvarstår.

Detta är inte ett anonymt misslyckande. Styrelsen för Emåbygdens Vind AB har under lång tid bestått av centerpartistiska företrädare från de ägande kommunerna. Samma parti som nationellt och regionalt är vindkraftens mest högljudda försvarare har lokalt haft direkt ansvar för ett bolag som år efter år gått med förlust. Det går inte längre att skylla på marknaden, vädret eller otur. Ansvarsförhållandena är kristallklara.

*

När detta blivit uppenbart har nästa steg varit en klassisk politisk manöver: fokusförflyttning. I stället för att tala om förluster, ansvar och risker för kommuninvånarna har Centerpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, börjat måla upp hotbilder om uranbrytning i Kalmar län. Ett påhittat hot används för att dölja ett verkligt misslyckande. Det är inte sakpolitik, det är ren skrämselretorik.

Samtidigt har Centerpartiet fortsatt driva på för nya vindkraftsetableringar, senast i Kalmar kommun där stora parker planerades trots massiv lokal kritik och trots att vindkraftens ekonomiska problem redan var väl kända. Projektet stoppades till slut, inte av politiskt ansvarstagande, utan av Försvarsmakten. Ändå har ingen självrannsakan följt.

Det avgörande är detta: oavsett hur Emåbygdens Vind AB nu avvecklas kommer kommuninvånarna att betala. Säljs verket realiseras förlusten. Går bolaget i konkurs riskerar borgensåtaganden att falla ut. Det finns ingen smärtfri väg, eftersom notan redan är skickad till skattebetalarna.

*

Varför är Centerpartiet så kraftigt positiva till just vindkraft trots dess återkommande fiasko?

Det finns en tydlig svängdörr mellan Centerpartiet och vindkraftssfären. Den tidigare C-ledaren Maud Olofsson har suttit i styrelsen för vindkraftsbolaget Arise. Centerpartiets tidigare policychef Magnus Demervall lämnade partiet för att bli public affairs-chef hos vindkraftsjätten Ørsted.

Ett annat tydligt exempel är Daniel Johansson, som varit statssekreterare åt Centerpartiets energiministrar Maud Olofsson och Anna-Karin Hatt, och som därefter gick vidare till att bli vd för vindkraftsbolaget Arise, ett av Sveriges större bolag inom just vindkraft. Samtidigt arbetar lobbyorganisationen Svensk Vindenergi öppet med att påverka kommunpolitiker, till och med genom att delta på Centerpartiets kommundagar, och Centerpartiet har själva publicerat material där man hämtar “frågor och svar” direkt från lobbyorganisationen.

*

När man ser detta bredvid de centerpartistiska styrelserna i kommunala vindkraftsbolag blir det rimligt att fråga sig om det handlar om okunskap, prestige, eller ett system där branschen och politiken vuxit ihop.

Slutsats

Vindkraften kan inte (längre) beskrivas som en framtidsinvestering. Den är ett pågående ekonomiskt misslyckande där politisk prestige gått före ansvar. Frågan som återstår är om Centerpartiets fortsatta vurmande för vindkraft beror på oförmåga att förstå konsekvenserna, eller på alltför nära band till en bransch som lever på skattebetalarnas pengar. Oavsett vilket visar det ett parti som inte är lämpat att fatta beslut i frågor där konsekvenserna är så stora, för kommuner, för regioner och för väljarna som tvingas betala när experimenten kraschar.

Ted Nyberg (SD)

Riksdagskandidat

Kalmar län