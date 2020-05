DEBATT: Sandbergs version om tvättupphandlingen stämmer inte

Att de två kommunerna gått samman med en upphandling kring inköp och tvätt av arbetskläder till sina anställda men att inget anbud inkommit enligt socialnämndens ordförande i Vimmerby, Lars Sandberg.

Det stämmer att de två kommunerna gick ut med en anbudsinbjudan gällande arbetskläder i början av året där sista anbudsdag var den 9:e mars. Men redan den 3:e mars, meddelar Carina Ericsson, Västerviks kommun som har hand om upphandling åt Vimmerby och Hultsfreds kommuner, att man avbryter upphandlingen.

Det stämmer alltså inte det som kommunen uppger att inga anbud inkom. Under upphandlingen skickade vi från Lindbytvätten ABs sida in flertalet frågor som brukligt är både via den upphandlingstjänst som kommunerna använde sig av och försökte kontakta ansvariga via mail och telefon när svar där uteblev. Vi fick ingen som helst återkoppling heller varken via mail eller telefon från ansvariga.

Lindbytvätten servar ett flertal kommuner i vårt upptagningsområde med arbetskläder. Tvätteriet var en aktiv aktör även vid denna upphandling och anbudsprover var redan beställda för att kunna möta kommunernas önskemål.

Det abrupta avslutet kring anbudsförfarandet kom därför oväntat. Redan i november 2018 trädde föreskrifter kring smittrisker för anställda på särskilda boenden och hemtjänst i kommunal verksamhet i kraft.

Föreskrifterna slår fast att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder som ska bytas varje dag och tvättas professionellt efter branschstandard. Trots att det gått snart ett och ett halvt år sedan föreskrifterna kom har inte alla kommuner löst frågan. Många anställda inom den kommunala vården får själva tvätta sina kläder på sin arbetsplats eller i det egna hemmet i vanliga tvättmaskiner.

En lösning som inte är optimal ur smittsynpunkt och som verkligen sätts på sin spets i den Corona-pandemi som råder just nu. Anställda inom vård ska fokusera på sin kärnverksamhet och inte ha kunskap kring tvätt. Man ska kunna känna sig trygg med att arbetsgivaren inte bara löst frågan kring eventuell skyddsutrustning i sin arbetssituation men också med de kläder man har på sig varje dag och detta inte bara vid en pandemi.

Vimmerby och Hultsfreds kommuner är långt ifrån ensamma inom vår region att inte ha upphandlat tjänster kring arbetskläder för vård och omsorg. Det borde vara en självklarhet att man som kommun har förståelse och insikt i att arbetskläder kan föra smitta vidare vare sig det gäller maginfluensa eller annan sjukdom och tar detta på allvar för att i slutänden rädda liv.

Peter Streijffert,

VD Lindbytvätten AB