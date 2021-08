Krönikören Henrik Nestor.

NESTOR: Corona är ingen kris

I relation till nästan allt – från migrationen till arbetslösheten – är Corona i högsta grad en kris. Men i relation till klimathotet är pandemin en ickehändelse. Ja, du läste rätt: en ickehändelse.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen: i skuggan av klimatkrisen är Corona en ickehändelse. Jag svär i kyrkan, bajsar i det blå skåpet, skriker att kejsaren är naken och jag vet att det låter extremt, men jämfört med klimatet är Corona ingen kris. Punkt. Mina välutbildade, vänsterröstande vänner i sommarstugan gapar och stirrar på mig. Hur kan man bara säga något sådant? Folk dör ju! DN skriver ju kilometerspalter om smittan!

*

Det faktum att media har skrivit sexton gånger mer om Corona än om klimatet under det senaste året (1,6 miljoner artiklar om Corona jämfört med 106 550 artiklar om klimatet) bevisar inte att Corona är en sexton gånger viktigare händelse; det bevisar att media har misskött sitt jobb.

Istället för att bevaka det som är viktigt har man gett läsarna vad de vill ha: ett lagom farligt hot som går att förstå och bekämpa utan att göra avkall på sin västerländska livsstil. Detta jämfört med det astronomiska hot som klimatkrisen utgör. Därtill är klimatkrisen svårbegriplig och orsakad av oss själva. Coronapandemin är med andra ord klickvänlig, klimatkrisen är det inte.

När jag sommarjobbade på en konkurrerande lokaltidning förra året hade jag det uttalade målet att skriva mindre om Corona och mer om klimatet. Redaktörerna tyckte tvärtom – Corona drev mer trafik. Även på den tidning jag skriver för just nu ska det nödvändigt rapporteras (helst nitton gånger per dygn) att en person lades in i tisdags och att en annan snörvlade klockan 09:30. Masshysterin kring den relativa ickehändelsen förekommer alltså även högst lokalt, vilket är begripligt, men absurt.

*

Enda rimliga förklaringen till redaktionernas snedprioriteringar och mina vänstervridna vänners gapstirrande är att de inte känner till de presumtiva konsekvenser som klimatkrisen innebär. Att de helt enkelt inte vet att Corona aldrig någonsin kan bli ens en promille så farligt som klimatkrisen.

Men hur är det möjligt att de har missat att mänskligheten på allvar håller på att begå kollektivt självmord och dra med sig praktiskt taget allt levande i fallet? Att det är nu, idag, som vi måste agera, med aldrig tidigare uppvisad kraft? Kanske är det så att de har missat dessa små detaljer för att de istället ägnat lejonparten av sin tid och energi åt R-tal, deltavarianter och ”så många smittades igår”-artiklar.

Och nej, kära högerväljare, vi löser inte klimatkrisen med mer kärnkraft. Vi löser klimatkrisen genom att på systemnivå förbjuda fossila drivmedel, avskogning, animaliska livsmedel och överkonsumtion, i den ordningen. Ja, det är drastiskt, och ja, det är till och med extremt. Precis som att åtgärderna under Corona har varit drastiska och extrema. Skillnaden är att klimatkrisen är en kris, oavsett vad man jämför med.

Henrik Nestor henrik.gabriel.nestor@gmail.com

