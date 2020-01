KRÖNIKA: Därför blev jag deprimerad av beskedet om Leijonrams lön

Ett år och fyra månader har gått sedan allianspartiernas förkrossande valseger. Hand upp någon som minns ett enda politiskt beslut som känts betydelsefullt för Vimmerbys framtid?

Efter sju månader var det dåvarande kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij mest nöjd med två uppredningsuppdrag som getts till förvaltningen (har något hänt ens med dem?).

Efter tio hade hon avgått efter veckor av ett kaos som slukade all sakpolitik.

I spillrorna av krisen tycks Vimmerbys visionsarbete ha skjutits upp, Vimarhems bostadsprojekt har skjutits upp, amorteringarna har skjutits upp (man vågar helt enkelt inte fatta något beslut som bränns). Kvar är ett av södra Sveriges högsta skattetryck som ingen gillar, men som ingen törs ta i med tång.

Ett år och fyra månader för tre partier med egen majoritet och både absolut allt och ingenting har hänt. Det är ett rakt igenom pinsamt facit. Jag tror ingen kunde föreställa sig att det nya ledarskapet som Centerpartiet lovade skulle bli så totalt befriat från konkreta resultat.

*

Nu är det nytt år, snart tillträder Jacob Käll som nytt kommunalråd och det är möjligt att han lyckas skapa en riktning, både för den allians han ska leda och för Vimmerby kommun som helhet.

Alliansen har åtminstone lyckats sätta den enda lön som politiken bestämmer över. Det tål att upprepas: att sätta en lön tog alltså åtta månader. Ett hus byggt på asplöv känns mer hållfast.

Samtidigt som Leijonram får 3,7 procent högre lön meddelar alliansen att en lönerevision i hela kommunen ska genomföras. Det blir därmed den första internkommunala strukturfrågan som man sätter tänderna i. Det är detta alliansen prioriterar.

Jag vet inte hur det är med er, jag blev deprimerad när jag förstod hur stor frågan om Leijionrams lön har blivit i vår kommun och för våra ledande politiker.

*

Självklart talar precis alla argument för att Leijonram ska tjäna mest i kommunen. I vår kommun är en sådan naturlig ordning tyvärr lättare i tanken än i praktiken. Politikerna som sätter Leijonrams lön har kompisar i sina partier som gett en lägre chef ett bättre avtal. VEMAB:s Torbjörn Svahn kan åka hur många varv han vill runt jorden i sin tjänstebil – det är VEMAB-kunderna som betalar. Leijonram kommer trots allt bara till Stockholm en gång i månaden för den handledning hon har rätt till såhär tio år in på uppdraget.

Ett stort fel blir inte rätt av ytterligare ett fel. Ett stort fel kommer alltid vara ett fel och det går bara att gråta, svälja, försöka glömma och se till att det inte görs om.

Svahns förmåner kan aldrig rättfärdigas av att Leijonram kompenseras för dem och själv får en ersättning som sticker ut inom sitt skrå. Det kommer alltid vara ett uselt avtal, hur löneledande Leijonram än blir.

Alliansen stirrar sig blind på Svahns avtal när det enda rimliga är att ge Leijonram en marknadsmässig lön baserad på sin prestation.

*

På nio år har Leijonram höjt sin lön med 63 procent. Det går inte beskriva den ökningen med något annat ord än ”extrem” – oavsett hur mycket hennes kollegor i länet ligger på. Den ska snart öka ännu mer så att Leijonram kommer upp i topp inom kommunkoncernen och detta oavsett vad hennes kollegor i länet ligger på.

Beskedet motiveras med att en större översyn av samtliga löner ska genomföras.

”Vissa grupper ligger efter gentemot andra grupper och vi vill få rättvisa och rätsida på det”, sa Niklas Gustafsson under tisdagen.

Den "grupp" som alliansen prioriterar först för att uppnå "rättvisa" är den något ensliga gruppen "kommundirektör". Det går att lägga in hur många aspekter som helst i ordet ”rättvisa”, jag vet, jag undrar ändå: vilken nivå behövs för att Vimmerbypolitikerna ska anse att Leijonrams lön är rättvis?

*

Vill Vimmerbypolitikerna verkligen ha en diskussion om rättvisa löner med sina medarbetare?

Fritidsledarna i Vimmerby tjänar 1 743 kronor mindre per månad än rikssnittet. Kockarna 819 kronor under sitt genomsnitt och undersköterskor 539 kronor under sitt.*

Detta kryddat med en av södra Sveriges högsta skattesatser och en politisk allians helt utan riktning. Med Leijonram som utgångspunkt, är alliansen verkligen redo för en diskussion om rättvisa löner?

Lycka till, säger jag. Själv anser jag att Vimmerby har större frågor att behandla än vilken chef som tjänar absolut mest.

Fotnot: Här kan du läsa mer om Torbjörn Svahns avtal och diskussionen om lönen för Carolina Leijonram.

Uppgifterna om snittlönerna för olika yrkesgrupper kommer från Kommunalarbetaren.