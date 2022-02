Fuck you marknadsavdelningen

Men SEN blåser punken upp i mig! Inte ska jag köpa en ny jacka - fuck you - jag kan själv! Fram med symaskinen! Jag har inte tillräckligt med mörk tråd men jag provsyr på en lapp och upptäcker att det räcker att ha den till övertråd, jag snurrar lite här, och drar lite där och voila! Jackan är som ny igen. Ingen rocket science, men KÄNSLAN jag får när jag tittar på jackan jag lagat tror jag ändå kan mäta sig med månlandningen. I mina ögon är jackan inte bara lika bra som innan utan BÄTTRE. Har jag räddat detta med mina bara händer (och en symaskin för flera tusen kronor)? Ja, det har jag.

Har vi inte för lite av den känslan i dagens samhälle? Även om det finns - ska vi inte ändå ha MER av den? Den där autonoma känslan när man känner att jag kan tamejtusan allt! Jag behöver inte köpa nytt.

*

På tal om “kan själv”, har ni upptäckt instagramkontot Ekotipset? Har ni handlat ättika och bikarbonat och såpa och slängt ut all annan giftig skit ur städskåpet? Det har jag. Och plötsligt inser jag hur lättlurad jag är och alltid har varit. Blåst och blåögd. Saknat förmågan att tänka. Går mjölken ut idag? Jaha, då är det bara att kasta. Jag är torr om handen men det finns bara fotkräm hemma. Jaha, då är det bara att pallra sig iväg till apoteket för att köpa en ny tub till rätt kroppsdel. Handkräm till hand, fotkräm till fot. JÖSSES.

Numera är jag en i skaran som använder ättika, bikarbonat eller helt enkelt vanlig såpa till SAMTLIG rengöring i hela hemmet. Toalettrengöring, fönsterputsning, altanskurning, julstädning - det funkar till allt. Det behövs inga giftiga specialrengöringsmedel i neonfärger. (Bikarbonat funkar förresten också som torrschampo - suger åt sig fukt och tar bort dålig lukt.)

*

Inställningen spiller över i övriga livet. Varför skulle jag INTE kunna använda lite fotkräm om jag är torr om handen? Vad är det jag tror ska hända? Att handen ska explodera och falla ned i konfetti över alla mina specialinhandlade produkter? Det värsta som kan hända är väl att det helt enkelt… inte funkar. Testa är gratis och helt ofarligt. Det kan ju kännas töntigt att vara en sån där förnuftig människa som är sparsam och lagar och är miljövänlig. Men, då kan man bara tänka att det är punk så känns det bättre. Fuck you marknadsavdelningen, jag kan själv.