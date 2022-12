LIDESTAM: Om framtiden vet vi ingenting

”In the midst of life we are in death”. Citatet kommer från Bibeln tror jag. Med jämna mellanrum påminns vi om livets bräcklighet. Plötsligt är olyckan framme och allt är förbi på en sekund, eller så kan vi drabbas av svår och dödlig sjukdom. Egentligen kan vad som helst hända när som helst, vilket både fascinerar och skrämmer. Om framtiden vet vi ingenting.