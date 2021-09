Foto: Genrebild

INBROTT OCH STÖLD PÅ SKOLA I VIMMERBY

Under natten till tisdagen drabbades Astrid Lindgrens skola i Vimmerby av en stöld. Ett fönster har forcerats och därefter tog sig tjuvarna via en slöjdsal till lärarrummet.

Någon gång mellan måndag klockan 19.30 och tisdag klockan 07.00 har någon tagit sig in på Astrid Lindgrens skola och stulit en dator.

Det var när personalen kom till skolan på tisdagsmorgonen som man upptäckte att ett fönster på markplan hade tryckts in. Via fönstret har gärningspersonerna tagit sig in i en slöjdsal och sedan vidare till lärarrummet där en bärbar dator tillgripits.

Värdet på datorn är okänt, och polisen har inga misstänkta.

