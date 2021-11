BILBRANDEN TROLIGEN ANLAGD – SÅ GÅR POLISEN VIDARE

Det var strax efter midnatt som räddningstjänsten larmades till en bilbrand i Södra Vi.

– Vi låter den brinna ut under kontrollerade former. Det finns inget att rädda och ingen mening att gå på med vatten, sa Magnus Svahn till DV under natten.

Att bilen blev totalt utbränd gör det omöjligt för polisen att finna några spår vid en teknisk undersökning.

– Mycket troligt är branden anlagd, men eftersom bilen är helt utbränd finns det inga spår att säkra. Det förelåg ingen spridningsrisk och därför rubriceras det som skadegörelse, säger Ulf Gollungberg, vid polisen.

En man i 60-årsåldern är ägare till bilen. Polisen har ingen misstänkt och har inte fått in några uppgifter att gå på. Därför läggs förundersökningen ned.