Åklagaren om domen: "Undergräver förtroendet"

Det var i maj 2021 som händelsen inträffade i Toverum i Vimmerby kommun. De två männen åtalades för att tillsammans och i samförstånd under hot med både kniv och en pistol tagit 30 000 kronor i kontanter från den drabbade.

En man döms till två års fängelse för rån och övergrepp i rättssak. Han frikänns från försök till utpressning, men rätten anser inte heller att det rör sig om grovt rån. Han ska sitta två år i fängelse innan han utvisas.

– Med det är jag rätt nöjd. Jag tycker det är ett väldigt allvarligt rån, men kan ha förståelse för detta utfall med den praxis som finns kring rån och grovt rån, att det här kan ses som ett vanligt rån. Man dömer också honom till två års fängelse och utvisning. Jag tycker det är okej men lite snålt, säger åklagaren Kjell Jannesson.

Men en av männen frias helt av tingsrätten.

– Det är jag inte nöjd med. Jag tolkar tingsrätten som att man var ganska nära att fälla honom och att mycket talar för att han varit med. Men så finns det här vittnen som kom in i slutet och som ger honom alibi under ed. Jag tror att det har viss betydelse, även om jag i min slutplädering förordade att man inte skulle bry sig om det över huvud taget eftersom det kom in så sent, säger Kjell Jannesson.

"Undergräver en aning"

Det här vittnet säger att han har tillbringat dagen med den misstänkte, vars mobiltelefon visar att han funnits med under rånet.

– Den här misstänkte har själv aldrig sagt att han varit med vid rånet, men han har satt sig på olika ställen flera gånger. I det sista riktiga förhöret under förundersökningen satte han sig i närheten av platsen. Han har aldrig erkänt att han varit med på rånet, men det finns vissa bevisproblem.

Vad är det du tycker är mest besvärande?

– Han har en förklaring att han glömde mobiltelefonen i sin bil, som någon annan lånade. Det är en förklaring, men en annan sak är att han skulle fira en grej med en kamrat här och de åkte direkt från där de bor till Vimmerby. Därefter åkte de nästan omedelbart till Västervik för att hämta målsägande och nästan direkt efter gärningen tillbaka hem igen. Det är ganska märkliga omständigheter, att man åker hela vägen hit för att fira en grej och sedan bestämmer man sig för att inte göra det.

Du tror inte på att mobilen glömdes i bilen?

– Nej, jag tror inte det. Jag tror att han har varit med och gjort rånet, men att han lyckats fixa ett alibivittne.

Med tanke på de här omständigheterna och att det finns mycket som talar för att den här personen varit med – tror du allmänheten tycker att det här undergräver förtroendet för rättsväseendet?

– Jag tycker det undergräver förtroendet en aning, det tycker jag. Men de flesta politiska partier känns ganska ense om att det här som vi kallar omedelbarhetsprincipen kan förändras. Som det är nu kan man komma med hur personer som helst och lyssna på det vid huvudförhandlingen. I många andra länder har man ett slutförhör, där personen helt enkelt får säga det man vill ha sagt. Det skulle vara bättre än att man kan ändra sig hur många gånger som helst.

Oklart med överklagan

Om Kjell Jannesson kommer överklaga domen är oklart.

– Skulle den som dömts överklaga, så kommer jag anslutningsöverklaga för längre påföljd. Jag har tre veckor på mig och måste överväga om jag ska överklaga eller inte.

Hur ser målsägande på domen?

– Det vet jag inte i detalj, men han är säkert nöjd med att någon blev dömd för det här.