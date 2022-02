Polisen om den försvunne mannen: "Lite som en nål i en höstack"

Enligt polisen rör det sig om en man i 35-årsåldern som uppges ha försvunnit från ett boende i Målilla.

Enligt personal på boendet ska han ha varit försvunnen sen halv åtta-tiden i morse. Personal på boendet har sökt honom under förmiddagen, men larmade polis vid 13.30.

– Polis har skickats till platsen för ytterligare informationsinhämtning och efterspaningar i närområdet, säger Calle Persson.

Har ni fått in några tips så här långt?

– Ja, vi har fått in en del tips som vi följer upp. De har varit bra, men hittills inte lett till att vi anträffat personen, säger Calle Persson och understryker att alla tips är av intresse.

Enligt Calle Persson är det en handfull poliser lite drygt på plats i Målilla, som hjälper till i arbetet kring den försvunna personen.

Hur går arbetet vidare nu?

– Polisen följer upp de tips som inkommit. Likaså genomförs de sökningar som vi brukar göra i en sådan här situation. Det vill säga på eventuell tidigare hemadress, i närområdet och vi samlar även in så mycket information som möjligt från personalen.

– Det kan också röra sig om platser som brukaren kan ha kopplingar till sedan innan, exempelvis där familj och vänner bor, som kan vara av intresse att kontrollera. Det är en del av informationsinsamlandet att ta reda på vilka platser det kan röra sig om.

Mannens signalement

Polisen går ut med signalement på mannen som uppges vara 178 cm lång, ha normal till smal kroppsbyggnad, svart hår och glasögon. Vid försvinnandetillfället var han troligtvis iklädd grå byxor och blå jacka.

Ser du eller har du nyss sett mannen bör du kontakta polisen via 112. Tips och andra observationer mottages tacksamt via telefonnummer 114 14.

Polisen uppger att man för tillfället inte misstänker att det ligger något brott bakom försvinnandet.

Uppdaterad: 19.50: Polisens arbete med att söka efter den försvunna personen fortsätter i oförminskad styrka. Det sker både med poliser på plats och hundpatruller.

Så här långt har man genomsökt en stor mängd platser, däribland motorbanan och idrottsplatsen i Målilla.

– Men vi avfärdar dem inte, utan vissa platser och adresser söker vi på igen, vid ett annat tillfälle, säger Calle Persson, som uppger att vissa platser och adresser är mer intressanta än andra.

Polisen uppger att man fått upp ett antal spår, men inget som lett till att den 35-årige mannen anträffats.

Uppdaterad: 23.00: Polisens presstalesperson Calle Persson kan berätta att polisen fortfarande inte har hittat den försvunna mannen.

– Sökandet fortsätter med oförminskad styrka och med flera hundpatruller på plats. I ett sådant här läge finns bara att han är hittad eller inte, så länge fortsätter sökandet.

Enligt Calle Persson fortsätter det hela tiden komma in tips till polisen, men inget som hittills lett till att mannen påträffats.

Uppdatering 08.30 21 februari:

Polisen har sökt utan resultat under hela natten och intensifierar arbetet under måndagen. Förhoppningsvis kan man även få upp en helikopter som extra hjälp i sökandet. Antalet tips som kommit in har varit få.

– Just nu är det lite som att hitta en nål i en höstack, men vi fortsätter leta, säger Patric Fors vid polisens ledningscentral.