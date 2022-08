JUST NU: LASTBILSSLÄP HAR VÄLT NER I DIKE – TRAFIKEN DIRIGERAS OM

På torsdagsförmiddagen skedde en olycka i Södra vi, där ett lastbilssläp välte ner i diket. Det är helt stopp i trafiken via den norra infarten, så trafiken dirigeras om till den södra i väntan på bärgare. – Tungbärgare är beställd från Oskarshamn, säger insatsledare Kenneth Söderberg.

Olyckan hände på torsdagsmorgonen på Norra Storgatan i Södra Vi.

Trafiken påverkas i båda riktningarna på väg 818 mellan Södra Vi och Näshult, uppger Trafikverket. Enligt uppgifter bedöms trafiken påverkas fram till klockan 10.15.

Det finns ännu inga uppgifter om eventuellt skadade.

Uppdatering 10.00: Räddningstjänsten har nu lämnat platsen. Polis sköter arbetet där nu, i väntan på och under bärgning.

– Dragbilen står i upprätt läge, men blockerar vägen medan släpet ligger på sidan i diket, uppger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ledningsoperatör Kenneth Söderberg kan berätta att släpet gick utanför vägbanan och välte i ett brant dike utmed majsfältet.

– Lastbilen är lastad med aluminiumprofiler, det rör sig om 12-15 ton fick jag till mig, säger Söderberg.

Ingen person har kommit till skada utan lastbilschauffören ringde själv SOS Alarm.

– Norra infarten är avstängd för all trafik, förutom de som bor längs vägen, fram till olycksplatsen. Istället dirigeras trafiken om via den södra infarten. Så lär det nog förbli under den största delen av dagen befarar jag.

Artikeln har uppdaterats.