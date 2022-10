Två kvinnor begärs häktade efter 21-åriga kvinnans försvinnande

Det har under torsdagen lämnats in en häktningsframställan mot två kvinnor i 20-årsåldern som har suttit anhållna misstänkta för inblandning i försvinnandet i Vetlanda. De är misstänkta för människorov och åklagaren anser att det är av synnerlig vikt att de hålls i förvar under den fortsatta brottsutredningen.

Den 21-åriga kvinnan har varit försvunnen sedan en utekväll i Vetlanda i lördags och anmäldes försvunnen i söndags. Det har pågått intensiva sökinsatser för att hitta den unga kvinnan under de senaste dagarna.