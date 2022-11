Bedrägerianmälningarna i samband med köp via säljsajter på Internet fortsätter att komma in till polisen. Under tisdagen anmälde en Vimmerbybo att han sett en annons på Facebook och kommit överens med en person om att köpa en vara, oklart vad för något, av denne.

Vimmerbybon swishade 556 kronor till motparten som betalning. Någon vara har dock inte dykt upp och säljaren har nu också gjort sig okontaktbar.

Polisen har ännu ingen misstänkt.